"Ірландець" Мартіна Скорсезе: коли вийде, трейлер, де дивитися онлайн, відгуки

Мартін Скорсезе пропонував свій сценарій компанії Paramount Pictures, але ті відмовилися від "Ірландця", не подумавши про те, що настільки знаменитий режисер все одно знайде кіностудію, готову з ним працювати.

Дивно, але нею виявився стрімінговий сервіс Netflix, який до цього моменту ще не виявляв інтересу до гангстерської тематики.

Тепер шанувальники режисера і просто зацікавлені в мафіозних історіях глядачі з нетерпінням чекають прем'єри. Матеріали зі зйомок фільму виглядають надто вже інтригуючими, а трейлер так і зовсім перевершив всі очікування.

Коли вийде фільм "Ірландець" 2019?

Точна дата виходу невідома, але і режисер, і виконавці головних ролей підтвердили, що прем'єра точно відбудеться в 2019 році.

Про що буде фільм "Ірландець" 2019?

Достовірно відомо, що сценарій був написаний на основі роману Чарльза Брандта, який називається "Я чув, ти фарбуєш будинки", але неясно, чи буде сюжет в точності відповідати тому, що написано в цій книзі.

Мартін Скорсезе пообіцяв високоякісну історію про гангстерів, яка буде подана як автобіографічна історія Френка "Ірландця" Ширена, кілера на службі мафіозної організації. На рахунку цієї людини двадцять п'ять гангстерських життів і поки невідомо, чи поповнить він свій послужний список новим прізвищем.

Також актори не раз згадували, що це не та історія, де постійно хтось в когось стріляє. В основі сюжету розумне і цікаве протистояння сильних особистостей, кожен з них по-своєму правий і помиляється одночасно.

Короткий синопсис сюжету

Головний герой історії – Френк "Ірландець" Ширен, умілий кілер, який тісно пов'язаний з мафією. У своїй справі він не має рівних, в основному тому, що впливові в кримінальних колах люди не надто вітають невдах, а жити хочеться.

Нова мета Ірландця – Джиммі Хофф, профспілковий лідер, який втомив мафіозну організацію своїми промовами і діями. Будучи непохитним і абсолютно некерованим, він став серйозною загрозою, тому вихід лише один – позбутися від нього якомога швидше.

Де дивитися фільм "Ірландець"?

Фільм був знятий спеціально для платформи Netflix, тому глядачі, які володіють англійською мовою, можуть дозволити собі підписку або скористатися можливістю протягом місяця користуватися сервісом безкоштовно.

Також фільм буде переведений на російську мову через якийсь час після прем'єри, після чого його можна буде знайти на сайтах онлайн-кінотеатрів.

Хто зняв фільм "Ірландець"?

Фільм "Ірландець" зняв легендарний сценарист і режисер Мартін Скорсезе, лауреат безлічі престижних кінопремій, у тому числі Оскара. На сьогоднішній день він вважається одним з найвпливовіших режисерів Голлівуду, випереджаючи в рейтингах навіть Стівена Спілберга.

Він зняв такі відомі фільми, як "Казино", "Вовк з Уолл-стріт", "Острів проклятих", "Відступники", "Авіатор".

Сценарій був написаний американським сценаристом Стівеном Заілляном, на рахунку якого "Список Шиндлера", "Місія нездійсненна", "Ганнібал", "Дівчина з татуюванням дракона", і багато інших помітні кінокартин.

Продюсери проекту – Мартін Скорсезе, Джейн Розенталь ( "Знайомство з Факерами"), Роберт Де Ніро ( "Казино").

Акторський склад

Головна роль Френка "Ірландця" Ширена дісталася Роберту Де Ніро, талановитому акторові, з яким Мартін Скорсезе вже працював під час зйомок фільму "Казино" в 1995 році.

Не менш важливу роль отримав Аль Пачіно, відомий за фільмами "Тринадцять друзів Оушена", "Хрещений батько", "Адвокат диявола". В інтерв'ю він сказав, що його персонаж дуже схожий на тих хлопців, яких Аль Пачіно відігравав в далеких сімдесятих роках.

Кажуть, що Джо Пеші п'ятдесят разів давав відмову і на п'ятдесят перший погодився взяти участь в зйомках фільму. Він відомий своїми ролями у фільмах "Один вдома", "Славні хлопці", "Казино".

Також у фільмі зіграли Ганна Пекуін ( "Справжня кров"), Боббі Каннавале ( "Гавань"), Рей Романо ( "Доктор Кац"), Харві Кейтель ( "Скажені пси"), Стівен Грем ( "Табу"), Джессі Племонс ( "Фарго"), Джек Х'юстон ( "Убий своїх коханих"), Кетрін Нардуччи ( "Бронський історія"), і багато інших.

Безумовно варто сказати, що Netflix ще не збирала настільки зоряний склад для своїх фільмів.

Трейлер фільму "Ірландець"

Перші відгуки про фільм "Ірландець"

Шанувальники в захваті від трейлера фільму "Ірландець". Нарешті, справжнє кіно! Особливо всіх радує каст, до якого увійшли виключно талановиті актори, що проявили себе в серйозних образах.

Схоже, глядачі не сумніваються в тому, що Мартін Скорсезе зняв свій черговий шедевр, а не молоді вже актори покажуть юніорам, як насправді треба працювати на знімальному майданчику.

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