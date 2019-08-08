"Індіана Джонс 5": дата виходу, трейлер, де дивитися

"Індіана Джонс" 5 – новий фільм про легендарного археолога, за неймовірними пригодами якого із завмиранням серця дивиться весь світ з 1984 року.

Вже офіційно відомо, що Стівен Спілберг готує до виходу п'яту частину серії. Глядачі знову побачать улюбленого героя в блискучому виконанні Харрісона Форда – немолодого, але все такого ж хороброго і енергійного.

Коли фільм "Індіана Джонс 5" вийде на екрани?

У грудні 2013 року студія Disney отримала права на прокат всіх нових частин про легендарного героя Індіану Джонса, і глава студії The Walt Disney Studios Алан Хорн заявив, що їм не терпиться повернути його на екрани. Звичайно ж, відразу після цієї події шанувальники стали чекати швидкого виходу чергового фільму з серії, однак творці не поспішали. Алан Хорн повідомив, що говорити про нову частину поки що рано, тому що у них поки немає потрібної історії.

Стівен Спілберг став замислюватися про створення чергової картини про легендарного археолога в 2015 році. Через рік стало відомо, що для написання сценарію вже запрошений Девід Кепп, який працював над сценарієм "Королівства кришталевого черепа". Початок зйомок планувався на 2019 рік, а вихід нового фільму – на 2020.

Однак початковий варіант не сподобався Спілбергу і представникам компанії Lucasfilm. Сценариста довелося замінити – на цей раз до роботи запросили Джона Кездана, який мав повністю переробити сценарій. Терміни виходу картини довелося зрушити на цілий рік.

Зате тепер відомо точно: п'яту частину популярної франшизи "Індіана Джонс" глядачі побачать 9 липня 2021 року.

Про що буде п'ята частина франшизи "Індіана Джонс"?

Незважаючи на те, що Харрісону Форду вже за сімдесят і грати енергійного і невтомного археолога йому вже набагато складніше, творці запевняють нас, що нова частина буде хітом. У кожній серії пригоди цього авантюриста захоплювали дух, але всі вони тьмяніють у порівнянні з тим, що чекає головного героя в продовженні. Однак все це поки що тільки слова і обіцянки, адже сюжет зберігають в таємниці і поки ще весь час допрацьовують.

Якщо "Королівство кришталевого черепа" було цілком відзнято в США, то в п'ятому фільмі творці знову повернутися до географічної різноманітності, як в перших трьох частинах. Головного героя, звичайно ж, чекає нова авантюра і, судячи з чуток, вона буде пов'язана з пошуком загадкових артефактів, які надають своєму власникові величезну магічну силу.

Сам герой, втомлений від небезпек і пригод, може бути і не особливо зацікавлений в отриманні такої могутності і вважав за краще би піти на спокій. А ось зло не дрімає, тому Джонс дуже стурбований тим, що артефакти можуть потрапити в погані руки, і людство опиниться в небезпеці.

Хто буде знімати п'ятий фільм про Індіану Джонса?

Над сценарієм фільму працювала ціла команда сценаристів на чолі з Джоном Кезданом. Разом з ним в список основних сценаристів включені вже брали участь у створенні всіх попередніх фільмів Філіп Кауфман і Джордж Лукас.

Режисером картини, звичайно ж, знову виступить Стівен Спілберг, без участі якого створення нової історії про Індіана Джонс неможливо навіть уявити. Він обіцяє глядачам завершити фільм хепі-ендом і не "вбивати" Джонса.

Щодо акторського складу нової картини відомо поки що тільки одне: незважаючи на похилий вік, Харрісон Форд готовий знову взяти батіг, надіти улюблений капелюх і зануритися в карколомні пригоди. В одному з інтерв'ю він сам зізнався, що більше жоден актор не може замінити його. Чи не буде його – не буде і Індіани Джонса.

Щиро сподіваємося, що у актора вистачить сил знову блискуче вжитися в роль невтомного авантюриста. Однак, швидше за все, це буде останній фільм про Індіану Джонса з його участю.

Виробництвом фільму займеться кінокомпанія Lucasfilm.

Як зніматимуть фільм "Індіана Джонс 5"?

Поки що офіційної інформації про старт зйомок не було. У червні цього року Харрісон Форд стверджував в одному інтерв'ю, що все йде гладко, і зйомки почнуться вже найближчим часом, однак віриться в це важко.

Останнім часом стали ходити чутки, що старт знімального процесу призначений тільки на квітень 2020 року. Почнуть роботу над фільмом в Лондоні.

Де дивитися "Індіана Джонс 5"?

Появу офіційного трейлера "Індіана Джонс 5" можна буде чекати тільки в 2020 році, коли завершаться зйомки фільму. Виходу ж самої картини чекати ще цілих два роки. Пропустити її появу буде важко, прем'єра буде однією з наймасштабніших, адже нова історія про легендарного Індіану Джонса входить до тридцятки найбільш очікуваних фільмів за рейтингами сайтів про кіно.

Відразу ж після виходу подивитися фільм можна буде в кожному кінотеатрі країни. Дивитися "Індіану Джонс 5" онлайн можна буде в інтернет-кінотеатрах по підписці.

Дивитися трейлер "Індіана Джонс 5"

У мережі ще немає трейлера до нового фільму про Індіану Джонса, але зате є багато фанатських роликів з оглядами на попередні частини і припущеннями про те, що ще можуть показати творці в новому фільмі.

Втім, офіційний трейлер повинен з'явитися вже досить скоро. Так що чекати залишилося зовсім недовго.

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