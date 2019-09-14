"Іловайськ 2014": що не потрапило у фільм і де побачити повну версію

Зараз готується телевізійна версія нової української військової драми "Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас", яка вийшла в кінопрокат 29 серпня.

"Телевізійна версія буде широка. Там ми покажемо все моменти, які не потрапили до фільму", – повідомив в ефірі ObozTV генеральний продюсер картини і виконавець однієї з головних ролей Тарас Костанчук.

За словами Костанчука, матеріалу зйомок вистачало на чотиригодинний фільм, але кіноверсію вирішили урізати.

"Все-таки є закони художнього фільму... Ми зняли на 4-годинний фільм. Потім зробили 2:40. Потім все-таки зробили динамічний двогодинний фільм", – пояснив він.

"Я так шкодував, що багато моментів не потрапили в цей фільм. І я себе заспокоюю: "Слава Богу, що все це потрапить в телевізійну версію", – зізнався продюсер, який свого часу виступив автором ідеї "Іловайську 2014".

Костанчук запевнив, що в телеверсії буде "багато цікавого".

"Будуть кадри, де ми зустрічаємося з полком "Азов". У цей фільм вони не потрапили.... Буде багато побутових дрібниць – як нам приносили їжу, як люди ризикували, але не видавали (українських бійців, які переховувалися в Іловайську. – Ред.)" , – розповів він.

Кадр з фільму "Іловайськ 2014" kinoafisha.ua

OBOZREVATEL нагадує, що в основі фільму "Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас" лежить реальна історія колишнього командира штурмової групи добровольчого батальйону "Донбас" Тараса Костанчук, який в 2014 році вийшов живим з Іловайського котла.

Костанчук не тільки виступив продюсером картини, а й зіграв у фільмі самого себе.

За останніми даними, загальні втрати сил ЗСУ та добровольчих батальйонів в боях під Іловайськом можуть досягати 420 бійців. Тільки в один день, 29 серпня 2014 року, під час виходу "зеленим коридором" російські військові підло вбили щонайменше 129 осіб.

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