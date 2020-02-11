Їх убив рак: п'ять акторів, які не змогли здолати страшну хворобу

Онкологічні захворювання не щадять нікого, від раку помирають і прості смертні і сильні світу цього. Так, на початку лютого відома голлівудська актриса Шенен Доерті заявила, що бореться з раком четвертої стадії.

OBOZREVATEL згадує, хто з відомих українських і російських акторів теж зіткнувся з цією хворобою і не зміг її здолати.

Актори, які померли від раку

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Тарас Мельничук

Тарас Мельничук був одним з найяскравіших представників нового покоління українських акторів. Молода людина народився 13 жовтня 1991 року, закінчив університет імені Карпенка Карого і відразу після випуску влився в театральне середовище.

Тарас Мельничук facebook.com/taras.melnuchyk

Він виступав на підмостках, знімався у кліпах і рекламі, встиг зіграти в 12 фільмах. Восени 2015 року у актора діагностували гострий мієлоїдний лейкоз, або рак крові. Тараса Мельничука не стало 8 грудня 2018 року. Йому було всього 27 років.

Андрій Харитонов

Харитонов став зіркою радянського кіно, коли йому було трохи за 20. Знявшись в головній ролі у фільмі "Овід", він прокинувся, як то кажуть, знаменитим. Потім актор багато й успішно знімався, знімав сам, писав сценарії: "Людину-невидимка", "Зірка і смерть Хоакіна Мур'єти", "Таємниця чорних дроздів" і ще багато прекрасних фільмів.

Андрій Харитонов Співрозмовник

У 2018 р у Харитонова почалися сильні болі в області шлунка, він звернувся до лікаря. При огляді виявили пухлину, яку оперативно видалили, але хвороба не відступала.

На початку 2019 р Андрію Харитонову зробили чергову, складну операцію на кишечник, здавалося, що в цей раз рак переможений. Однак через півроку настав черговий рецидив, який Андрій Ігорович не пережив. Актор помер 23 червня 2019 р

Микола Караченцов

Караченцов відноситься до тих акторів, яких представляти не має сенсу, його знають всі і старі й малі. Микола Петрович більше 50 років служив в театрі "Ленком", знявся у величезній кількості фільмів. Під час чергової прем'єри глядачі йшли не на фільм або спектакль, а на актора. Його ім'я в титрах було завжди запорукою успіху проекту.

Микола Караченцов Московський комсомолець

5 лютого 2005 р Караченцов потрапив в страшну аварію, йому зробили трепанацію черепа. Повністю відновитися після складної операції він так і не зміг. Всі ці роки поруч з ним залишалася його дружина Людмила, яка доклала всіх зусиль, щоб повернути чоловіка к життя.

Але у вересні 2017 р лікарі поставили Караченцову вбивчий діагноз — неоперабельний рак легенів. Більше року Микола Петрович пручався хворобі, лікувався в вітчизняних клініках і за кордоном. Помер Караченцов 26 жовтня 2018 р за день до свого 74-річчя.

Олександр Кузнецов

Привабливий Олександр Кузнєцов одразу сподобався глядачам. Його ролі у фільмах "Джек Восьмьоркін - американець", Пригоди принца Флорізеля ","Дві стріли"," Приморський бульвар" — це класика радянського кіно.

Олександр Кузнецов = Кинопланета =

Після розпаду СРСР Кузнецов поїхав у США, там він знімався в серіалах: ""Беверлі-Хіллз, 90210"," Поліція Нью-Йорка","Санта-Барбара".

Кілька років тому в Олександра виявили рак передміхурової залози. Актор лікувався в США і продовжував працювати, намагаючись зберігати властивий йому оптимізм.

Проте 6 червня 2019 року під час чергового рецидиву хвороби актор помер. Олександру Кузнєцову було 59 років.

Олександр Абдулов

У Абдулова в СРСР було все: дружина-красуня (Ірина Алфьорова), слава, шанувальники і шанувальниці, він був загальновизнаним секс-символом країни. Фільмографія актора величезна, картини і спектаклі за участю актора завжди проходили в переповнених залах.

Олександр Абдулов Старх

У 2007 г.у Олександра діагностували виразку і зробили операцію, але його стан продовжував погіршуватися. Незабаром в одній з клінік Ізраїлю Абдулову поставили страшний діагноз - 4 стадія раку легенів. Вже нічого зробити було не можна. Олександр Абдулов помер 3 січня 2008 року в віці 54 років.

Віра Глаголєва

Віра Глаголєва запам'яталася як прекрасна актриса і талановитий режисер. Крім того, Віра Віталіївна народила і виховала трьох дітей і встигла побачити онуків.

Віра Глаголєва Рамблер

Будучи людиною, стриманою по натурі, Глаголєва не афішувала приватне життя, і коли їй поставили діагноз онкозахворювання, ніхто, крім рідних не дізнався про це. Шанувальники таланту Глаголєвої були приголомшені звісткою про її смерть. Віра Глаголєва померла 16 серпня 2017 р від раку шлунка в Баден-Бадені, у віці 61 року.

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