Їх хотів весь СРСР! Найсексуальніші актриси радянського кіно

Був чи не був СРСР великою країною — це питання для філософів, але навіть найпалкіші противники Союзу не можуть не визнати, що у величезної країни була своя, самобутня, ні на що не схожа культура.

А її прикрасою завжди були радянські актриси, талановиті і неповторні, про яких решта світу майже нічого не знала. І тим не менше у них були мільйони шанувальників і слава, якої могли позаздрити найяскравіші зірки Голлівуду.

OBOZREVATEL розповість про найсексуальніших актрис держави, якої більше немає.

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Тетяна Самойлова

Секс-символ — побитий штамп і абсолютно недоречний по відношенню до фантастичної Тетяні Самойлової, яка блискуче зіграла в картині Михайла Калатозова "Летять Журавлі".

Коли фільм несподівано отримав Золоту пальмову гілку в Каннах "Известия" надрукували про це крихітну замітку, без фото і імені режисера. Такі вже були часи.

А Самойлова стала зіркою радянського кіно і кумиром мільйонів ... але ненадовго, подальша кінокар'єра актриси, на жаль, не склалася.

Її фільмографія порівняно невелика, а головну роль в кіно вона зіграла ще раз, в картині "Анна Кареніна". Померла Тетяна Самойлова 4 травня 2014 року в віці 80 років.

Анастасія Вертинська

Актриса романтичного амплуа і якийсь неземної краси. Її вершина слави - це, звичайно, Ассоль з "Червоних вітрил", потім була Гуттіере з "Людини Амфібії" і знову грандіозний успіх, потім ролі в "Гамлеті" (Офелія), "Анні Кареніній", "Війні і мирі" і всюди грандіозний успіх.

Свою мегауспешну кінокар'єру Анастасія Олександрівна закінчила в 2002 р, але ще якийсь час грала в театрі. Зараз її основне заняття - онуки, а захоплення - кулінарія. Останні кілька років Вертинська курирує кухарів в ресторанах свого сина, Степана Михалкова ... і цілком задоволена життям, у неї все вийшло.

Світлана Тома

У 1976 р в радянський кінопрокат вийшла картина режисера Лотяну "Табір іде в небо" за мотивами оповідань Горького. Фільм став лідером прокату року (64,9 мільйонів глядачів), а Світлана Тома, яка зіграла роль циганки Ради, мрією всіх чоловіків СРСР.

"Оголення" в ті часи, в радянському кіно, явище унікальне. Можна по пальцях перерахувати актрис, які були готові зніматися "без нічого". Тома ризикнула, чим, можливо, і забезпечила картині молдавського режисера грандіозний успіх.

Актриса жива і здорова донині, грає в театрі, в кіно знімається в основному в епізодичних ролях. Останній фільм за участю Світлани Андріївни вийшов у світ в 2016 р

Олена Кондулайнен

Олена Кондулайнен — класичний приклад секс-символу в кіно, правда, коли в СРСР вже офіційно визнали, що секс все ж існує.

До речі, цей титул цілком офіційно присвоїли актрисі журналісти "Московського комсомольця."

Кондулайнен часто називають "російською Марлен Дітріх" завдяки зовнішній схожості і якійсь особливій чуттєвості. А секс-символом Олена стала після виходу на екран картини Хусейна Еркенова "100 днів до наказу", еротичні сцени в якому викликали неабияке обурення в суспільстві. Втім, йшли вже зовсім інші часи і актрису, за її власним визнанням, це мало хвилювало.

У 1993 р вона навіть створила партію "Вільної любові", назва якої говорить сама за себе. Знімалася, та й продовжує зніматися, Олена Кондулайнен і донині, нехай і не в головних ролях, а також вона пробує себе у вокалі, виконуючи авторські пісні.

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