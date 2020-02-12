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12 лютого • оновлено в 06:57
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Їх хотів весь СРСР! Найсексуальніші актриси радянського кіно

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Був чи не був СРСР великою країною — це питання для філософів, але навіть найпалкіші противники Союзу не можуть не визнати, що у величезної країни була своя, самобутня, ні на що не схожа культура.

А її прикрасою завжди були радянські актриси, талановиті і неповторні, про яких решта світу майже нічого не знала. І тим не менше у них були мільйони шанувальників і слава, якої могли позаздрити найяскравіші зірки Голлівуду.

Їх хотів весь СРСР! Найсексуальніші актриси радянського кіно

OBOZREVATEL розповість про найсексуальніших актрис держави, якої більше немає.

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Тетяна Самойлова

Секс-символ — побитий штамп і абсолютно недоречний по відношенню до фантастичної Тетяні Самойлової, яка блискуче зіграла в картині Михайла Калатозова "Летять Журавлі".

Коли фільм несподівано отримав Золоту пальмову гілку в Каннах "Известия" надрукували про це крихітну замітку, без фото і імені режисера. Такі вже були часи.

Їх хотів весь СРСР! Найсексуальніші актриси радянського кіно
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А Самойлова стала зіркою радянського кіно і кумиром мільйонів ... але ненадовго, подальша кінокар'єра актриси, на жаль, не склалася.

Їх хотів весь СРСР! Найсексуальніші актриси радянського кіно
Їх хотів весь СРСР! Найсексуальніші актриси радянського кіно
Їх хотів весь СРСР! Найсексуальніші актриси радянського кіно

Її фільмографія порівняно невелика, а головну роль в кіно вона зіграла ще раз, в картині "Анна Кареніна". Померла Тетяна Самойлова 4 травня 2014 року в віці 80 років.

Анастасія Вертинська

Актриса романтичного амплуа і якийсь неземної краси. Її вершина слави - це, звичайно, Ассоль з "Червоних вітрил", потім була Гуттіере з "Людини Амфібії" і знову грандіозний успіх, потім ролі в "Гамлеті" (Офелія), "Анні Кареніній", "Війні і мирі" і всюди грандіозний успіх.

Їх хотів весь СРСР! Найсексуальніші актриси радянського кіно
Їх хотів весь СРСР! Найсексуальніші актриси радянського кіно

Свою мегауспешну кінокар'єру Анастасія Олександрівна закінчила в 2002 р, але ще якийсь час грала в театрі. Зараз її основне заняття - онуки, а захоплення - кулінарія. Останні кілька років Вертинська курирує кухарів в ресторанах свого сина, Степана Михалкова ... і цілком задоволена життям, у неї все вийшло.

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Світлана Тома

У 1976 р в радянський кінопрокат вийшла картина режисера Лотяну "Табір іде в небо" за мотивами оповідань Горького. Фільм став лідером прокату року (64,9 мільйонів глядачів), а Світлана Тома, яка зіграла роль циганки Ради, мрією всіх чоловіків СРСР.

Їх хотів весь СРСР! Найсексуальніші актриси радянського кіно

"Оголення" в ті часи, в радянському кіно, явище унікальне. Можна по пальцях перерахувати актрис, які були готові зніматися "без нічого". Тома ризикнула, чим, можливо, і забезпечила картині молдавського режисера грандіозний успіх.

Їх хотів весь СРСР! Найсексуальніші актриси радянського кіно
Їх хотів весь СРСР! Найсексуальніші актриси радянського кіно

Актриса жива і здорова донині, грає в театрі, в кіно знімається в основному в епізодичних ролях. Останній фільм за участю Світлани Андріївни вийшов у світ в 2016 р

Олена Кондулайнен

Олена Кондулайнен — класичний приклад секс-символу в кіно, правда, коли в СРСР вже офіційно визнали, що секс все ж існує.

До речі, цей титул цілком офіційно присвоїли актрисі журналісти "Московського комсомольця."

Їх хотів весь СРСР! Найсексуальніші актриси радянського кіно
Їх хотів весь СРСР! Найсексуальніші актриси радянського кіно

Кондулайнен часто називають "російською Марлен Дітріх" завдяки зовнішній схожості і якійсь особливій чуттєвості. А секс-символом Олена стала після виходу на екран картини Хусейна Еркенова "100 днів до наказу", еротичні сцени в якому викликали неабияке обурення в суспільстві. Втім, йшли вже зовсім інші часи і актрису, за її власним визнанням, це мало хвилювало.

Їх хотів весь СРСР! Найсексуальніші актриси радянського кіно

У 1993 р вона навіть створила партію "Вільної любові", назва якої говорить сама за себе. Знімалася, та й продовжує зніматися, Олена Кондулайнен і донині, нехай і не в головних ролях, а також вона пробує себе у вокалі, виконуючи авторські пісні.

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Автор
Юрко Медяник
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