Ідеальний ранок у Multiplex: трансляція The International 2019 DOTA 2

Чашка ароматної кави, попкорн і грандіозне протистояння кращих геймерів світу з DOTA 2. Саме такий ранок очікує глядачів Multiplex в неділю.

25 серпня в мережі кінотеатрів відбудеться пряма трансляція гранд-фіналу дев'ятого щорічного турніру The International 2019 DOTA 2. Фіналісти зійдуться в протистоянні за призовий фонд гри, який в цьому році становить 33 мільйони доларів. Турнір пройде в Шанхаї (Китай), на Mercedes-Benz Arena. Початок показу орієнтовно о 8:40.

Гра обіцяє бути дуже насиченою, а хто вийде в фінал стане відомо лише напередодні. Тому, всі шанувальники турніру Dota 2 зобов'язані побачити цю грандіозну подію.

Трансляція буде в містах:

Київ в ТРЦ Lavina Mall

Київ в ТРЦ Проспект

Київ в ТРЦ SkyMall

Дніпро Multiplex в ТРЦ Dafi

Дніпро Multiplex в ТРЦ Караван

Кривий Ріг в ТРЦ Union

Харків в ТРЦ Dafi

Херсон в ТРЦ Фабрика

Хмельницький в ТРЦ Оазис

Чернігів в ТРЦ Hollywood

Львів в СТРЦ Спартак

Львів в ТРЦ Victoria Gardens

Одеса в ТРЦ Gagarinn Plaza

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