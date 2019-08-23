Ідеальний ранок у Multiplex: трансляція The International 2019 DOTA 2

Чашка ароматної кави, попкорн і грандіозне протистояння кращих геймерів світу з DOTA 2. Саме такий ранок очікує глядачів Multiplex в неділю.
25 серпня в мережі кінотеатрів відбудеться пряма трансляція гранд-фіналу дев'ятого щорічного турніру The International 2019 DOTA 2. Фіналісти зійдуться в протистоянні за призовий фонд гри, який в цьому році становить 33 мільйони доларів. Турнір пройде в Шанхаї (Китай), на Mercedes-Benz Arena. Початок показу орієнтовно о 8:40.
Гра обіцяє бути дуже насиченою, а хто вийде в фінал стане відомо лише напередодні. Тому, всі шанувальники турніру Dota 2 зобов'язані побачити цю грандіозну подію.
Трансляція буде в містах:
Київ в ТРЦ Lavina Mall
Київ в ТРЦ Проспект
Київ в ТРЦ SkyMall
Дніпро Multiplex в ТРЦ Dafi
Дніпро Multiplex в ТРЦ Караван
Кривий Ріг в ТРЦ Union
Харків в ТРЦ Dafi
Херсон в ТРЦ Фабрика
Хмельницький в ТРЦ Оазис
Чернігів в ТРЦ Hollywood
Львів в СТРЦ Спартак
Львів в ТРЦ Victoria Gardens
Одеса в ТРЦ Gagarinn Plaza
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