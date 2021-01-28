Хто зіграє в продовженні серіалу "Вікінги": названо акторів
Стримінгова платформа Netflix опублікувала список акторів, які зіграють у продовженні відомого серіалу "Вікінги: Вальхалла". Так, у стрічці заплановано 24 серії.
У картині з'явиться безліч популярних знаменитостей. Виконавчим продюсером є Майкл Херст. Про це стало відомо на сторінці в Twitter Netflix.
Відзначимо, що поки дата прем'єри невідома, але зйомки пройдуть в Ірландії.
Згідно з сюжетом, події розгорнуться через 100 років після фіналу серіалу. У стрічці розкажуть про пригоди таких вікінгів як Лейф Еріксон, Фрейдіс, Харальд III Суворий і Вільгельм Завойовник.
Так, у серіалі "Вікінги: Вальхалла" знімуться такі актори:
Сем Корлетт зіграє Лейфа Ерікссона
Фріда Густавссон – Фрейдіс Еріксдоттір
Лео Сутер – Харальд Сігурдссон
Бредлі Фрігард зіграє роль Короля Кнута
Йоханнес Йоханнессон буде грати Олафа Харальдсона
Лаура Берлін зіграє багату дівчину Емму Нормандську
Девід Оукс буде Ерлом Годвіном
Керолайн Хендерсон зіграє в серіалі Ярлу Хаакон
Полліанна Макінтош зіграє Ельфгіфу Нортгемптонську
Асбьорн Крог Ніссен з'явиться в ролі Ярла Каре
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стримінговий сервіс Netflix випустив перший сезон серіалу "Клуб Вінкс" із рейтингом 18+. Кінострічка є адаптацією однойменного мультсеріалу про фей.