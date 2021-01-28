Хто зіграє в продовженні серіалу "Вікінги": названо акторів

Софія Ковнір Кіно 13:59, 28.01.2021 Оновлено: 14:03, 28.01.2021

Стримінгова платформа Netflix опублікувала список акторів, які зіграють у продовженні відомого серіалу "Вікінги: Вальхалла". Так, у стрічці заплановано 24 серії.

У картині з'явиться безліч популярних знаменитостей. Виконавчим продюсером є Майкл Херст. Про це стало відомо на сторінці в Twitter Netflix.

Відзначимо, що поки дата прем'єри невідома, але зйомки пройдуть в Ірландії.

Згідно з сюжетом, події розгорнуться через 100 років після фіналу серіалу. У стрічці розкажуть про пригоди таких вікінгів як Лейф Еріксон, Фрейдіс, Харальд III Суворий і Вільгельм Завойовник.

Стримінгова платформа Netflix опублікувала список акторів
Блог Амедіатеки

Так, у серіалі "Вікінги: Вальхалла" знімуться такі актори:

  • Сем Корлетт зіграє Лейфа Ерікссона

  • Фріда Густавссон – Фрейдіс Еріксдоттір

  • Лео Сутер – Харальд Сігурдссон

  • Бредлі Фрігард зіграє роль Короля Кнута

  • Йоханнес Йоханнессон буде грати Олафа Харальдсона

  • Лаура Берлін зіграє багату дівчину Емму Нормандську

  • Девід Оукс буде Ерлом Годвіном

  • Керолайн Хендерсон зіграє в серіалі Ярлу Хаакон

  • Полліанна Макінтош зіграє Ельфгіфу Нортгемптонську

  • Асбьорн Крог Ніссен з'явиться в ролі Ярла Каре

Кадр із серіалу "Вікінги"
Moslenta.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стримінговий сервіс Netflix випустив перший сезон серіалу "Клуб Вінкс" із рейтингом 18+. Кінострічка є адаптацією однойменного мультсеріалу про фей.

Коментувати
Кіно

Дивіться також

На Рівненщині померли молода жінка з COVID-19 та її дитина

Лерос: Зеленський на дні народження заявив, що йде на другий термін

Найкрасивіша легкоатлетка України виграла турнір в Італії

Поклонська про воду в Криму: пити не можна, люди хворіють

Малиновський забив холоднокровний гол і допоміг "Аталантi" вийти до півфіналу Кубку Італії