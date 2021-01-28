Хто зіграє в продовженні серіалу "Вікінги": названо акторів

Стримінгова платформа Netflix опублікувала список акторів, які зіграють у продовженні відомого серіалу "Вікінги: Вальхалла". Так, у стрічці заплановано 24 серії.

У картині з'явиться безліч популярних знаменитостей. Виконавчим продюсером є Майкл Херст. Про це стало відомо на сторінці в Twitter Netflix.

Відзначимо, що поки дата прем'єри невідома, але зйомки пройдуть в Ірландії.

Згідно з сюжетом, події розгорнуться через 100 років після фіналу серіалу. У стрічці розкажуть про пригоди таких вікінгів як Лейф Еріксон, Фрейдіс, Харальд III Суворий і Вільгельм Завойовник.

Стримінгова платформа Netflix опублікувала список акторів Блог Амедіатеки

Так, у серіалі "Вікінги: Вальхалла" знімуться такі актори:

Сем Корлетт зіграє Лейфа Ерікссона

Фріда Густавссон – Фрейдіс Еріксдоттір

Лео Сутер – Харальд Сігурдссон

Бредлі Фрігард зіграє роль Короля Кнута

Йоханнес Йоханнессон буде грати Олафа Харальдсона

Лаура Берлін зіграє багату дівчину Емму Нормандську

Девід Оукс буде Ерлом Годвіном

Керолайн Хендерсон зіграє в серіалі Ярлу Хаакон

Полліанна Макінтош зіграє Ельфгіфу Нортгемптонську

Асбьорн Крог Ніссен з'явиться в ролі Ярла Каре

Кадр із серіалу "Вікінги" Moslenta.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стримінговий сервіс Netflix випустив перший сезон серіалу "Клуб Вінкс" із рейтингом 18+. Кінострічка є адаптацією однойменного мультсеріалу про фей.