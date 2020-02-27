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27 лютого • оновлено в 06:30
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П'ять гарячих акторок з фігурами моделей: як вони стали такими стрункими

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У різні роки на екрани виходили фільми і серіали, в яких знімалися красуні з роскошними фігурами.

OBOZREVATEL розповість про п'ятірку актрис-красунь і тому, як вони зуміли зберегти таку стрункість.

Наталя Рудова

Наталя має велику армію шанувальників своєї краси і таланту. Рудову ще не можна назвати досвідченою актрисою, але після прем'єри серіалу "Універ" вона прославилася на всю країну багато в чому завдяки розкішному зовнішньому вигляду.

Наталя Рудова

Наталя Рудова

Для підтримки своєї краси Рудова користується різними косметичними процедурами. Мінімум щотижня вона скрабує шкіру і кожен день її зволожує. Актриса впевнена, що таким способом зможе довше зберігати свою молодість. Перед сном вона змиває весь макіяж, а ранком обов'язково займається зволоженням шкіри. За допомогою масок Наталя швидко наводить красу на обличчі, після чого займається макіяжем.

Світлана Ходченкова

Сьогодні зірка російського кіно працює не тільки у себе на батьківщині, але і за кордоном. Голлівудська знаменитість Х'ю Джекман знімався з російською красунею в картині "Росомаха: Безсмертний".

Тепер не скажеш, що в юності Світлана Ходченкова була "пампушка"

Тепер не скажеш, що в юності Світлана Ходченкова була "пампушка"

У Росії слава до Світлани Ходченкова прийшла в 2003 році після прем'єри фільму Станіслава Говорухіна "Благословіть жінку". Через деякий час, вона схудла на двадцять кілограмів актриса, стала з'являтися і в інших картинах.

З тих пір ідеальну фігуру Світлани можна часто побачити на екрані. Ходченкова підтримує її завдяки правильному харчуванню. З повсякденного раціону актриси виключені крупи, солоні, смажені і борошняні продукти. Вона віддає перевагу паровим і вареним стравам.

Крістіна Асмус

Крістіна Асмус – не тільки актриса, але і діюча модель. Її фото часто публікують глянцеві журнали. Знамените чоловіче видання "Maxim" присвоїло Кристині титул "Найкрасивіша російська дівчина". Варя з "Інтернів" зробила Асмус справжньою кінозіркою.

"Maxim" назвав Крістіну Асмус "Найкрасивішою російської дівчиною"

"Maxim" назвав Крістіну Асмус "Найкрасивішою російської дівчиною"

Для підтримки своєї краси актриса використовує мінеральну косметику. Вона намагається уникати тональних кремів і зволожувачів шкіри. Для вмивання Христина використовує тільки очищену воду. Гримери ніколи не працюють з її шкірою. На зйомки актриса бере свою косметику. Вона не носить яскравий манікюр, віддаючи перевагу відновлював лаку для нігтів, наприклад, японському, в складі якого є спеціальна мінеральна паста.

Юлія Снігирь

Вперше Юлію Снігирь можна було побачити у відеокліпі групи "Звери" на пісню "До скорой встречи". Але справжній успіх прийшов до молодої актриси після прем'єри "Населеного острова".

Неземна краса стала в нагоді Юлії Снігирь для зйомок в фільмі "Населений острів"

Неземна краса стала в нагоді Юлії Снігирь для зйомок в фільмі "Населений острів"

У харчуванні Юлія віддає перевагу Суперфудам – продуктам, в яких корисні речовини мають високу концентрацію. Йдеться про ягоди асаї, вітграссе, кейли, спіруліни і так далі. Після їх вживання самопочуття актриси відразу ж покращується. Вона використовує суперфуди і вівсяне, соєве або мигдальне молоко для приготування смузі.

Снігир займається пілатесом і йогою. У неї хороша розтяжка. З масажів Юлія віддає перевагу класичному.

Анна Чіповська

Сьогодні Чіповську зараховують до найкрасивіших і найперспективніших російських актрис. Анна завжди носить з собою косметичку з палеткою "Naked", бордовою помадою і бронізуючою пудрою "Terracotta".

Анна Чіповська підтримує ідеальну фігуру завдяки грі в тригодинних спектаклях.

Анна Чіповська підтримує ідеальну фігуру завдяки грі в тригодинних спектаклях.

Чіповська каже, що за час тригодинної вистави отримує таке ж фізичне навантаження, як на кросі, тому спорт не грає для неї важливої ролі в підтримці ідеальної фігури. Також Ганна давно відмовилася від фастфуду.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

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