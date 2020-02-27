П'ять гарячих акторок з фігурами моделей: як вони стали такими стрункими

У різні роки на екрани виходили фільми і серіали, в яких знімалися красуні з роскошними фігурами.

OBOZREVATEL розповість про п'ятірку актрис-красунь і тому, як вони зуміли зберегти таку стрункість.

Наталя Рудова

Наталя має велику армію шанувальників своєї краси і таланту. Рудову ще не можна назвати досвідченою актрисою, але після прем'єри серіалу "Універ" вона прославилася на всю країну багато в чому завдяки розкішному зовнішньому вигляду.

Наталя Рудова

Для підтримки своєї краси Рудова користується різними косметичними процедурами. Мінімум щотижня вона скрабує шкіру і кожен день її зволожує. Актриса впевнена, що таким способом зможе довше зберігати свою молодість. Перед сном вона змиває весь макіяж, а ранком обов'язково займається зволоженням шкіри. За допомогою масок Наталя швидко наводить красу на обличчі, після чого займається макіяжем.

Світлана Ходченкова

Сьогодні зірка російського кіно працює не тільки у себе на батьківщині, але і за кордоном. Голлівудська знаменитість Х'ю Джекман знімався з російською красунею в картині "Росомаха: Безсмертний".

Тепер не скажеш, що в юності Світлана Ходченкова була "пампушка"

У Росії слава до Світлани Ходченкова прийшла в 2003 році після прем'єри фільму Станіслава Говорухіна "Благословіть жінку". Через деякий час, вона схудла на двадцять кілограмів актриса, стала з'являтися і в інших картинах.

З тих пір ідеальну фігуру Світлани можна часто побачити на екрані. Ходченкова підтримує її завдяки правильному харчуванню. З повсякденного раціону актриси виключені крупи, солоні, смажені і борошняні продукти. Вона віддає перевагу паровим і вареним стравам.

Крістіна Асмус

Крістіна Асмус – не тільки актриса, але і діюча модель. Її фото часто публікують глянцеві журнали. Знамените чоловіче видання "Maxim" присвоїло Кристині титул "Найкрасивіша російська дівчина". Варя з "Інтернів" зробила Асмус справжньою кінозіркою.

"Maxim" назвав Крістіну Асмус "Найкрасивішою російської дівчиною"

Для підтримки своєї краси актриса використовує мінеральну косметику. Вона намагається уникати тональних кремів і зволожувачів шкіри. Для вмивання Христина використовує тільки очищену воду. Гримери ніколи не працюють з її шкірою. На зйомки актриса бере свою косметику. Вона не носить яскравий манікюр, віддаючи перевагу відновлював лаку для нігтів, наприклад, японському, в складі якого є спеціальна мінеральна паста.

Юлія Снігирь

Вперше Юлію Снігирь можна було побачити у відеокліпі групи "Звери" на пісню "До скорой встречи". Але справжній успіх прийшов до молодої актриси після прем'єри "Населеного острова".

Неземна краса стала в нагоді Юлії Снігирь для зйомок в фільмі "Населений острів"

У харчуванні Юлія віддає перевагу Суперфудам – продуктам, в яких корисні речовини мають високу концентрацію. Йдеться про ягоди асаї, вітграссе, кейли, спіруліни і так далі. Після їх вживання самопочуття актриси відразу ж покращується. Вона використовує суперфуди і вівсяне, соєве або мигдальне молоко для приготування смузі.

Снігир займається пілатесом і йогою. У неї хороша розтяжка. З масажів Юлія віддає перевагу класичному.

Анна Чіповська

Сьогодні Чіповську зараховують до найкрасивіших і найперспективніших російських актрис. Анна завжди носить з собою косметичку з палеткою "Naked", бордовою помадою і бронізуючою пудрою "Terracotta".

Анна Чіповська підтримує ідеальну фігуру завдяки грі в тригодинних спектаклях.

Чіповська каже, що за час тригодинної вистави отримує таке ж фізичне навантаження, як на кросі, тому спорт не грає для неї важливої ролі в підтримці ідеальної фігури. Також Ганна давно відмовилася від фастфуду.

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