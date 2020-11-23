"Хід королеви": названо місця, де знімали популярний серіал

Популярний серіал "Хід королеви" знімали в столиці Німеччини. Режисери захопили найцікавіші місця в Берліні.

У картині це місто є скрізь: Лас-Вегас, Мексика, Париж і Москва знімалися саме там, пише "Deutsche Welle".

Замок біля аеропорту

Перша серія. Бет в Парижі – прокидається в готелі поруч з чоловіком, навколо сліди бурхливо проведеної ночі, вона дивиться на годинник: черговий гросмейстер вже чекає перед розставленими фігурами. Бет в жаху біжить по лобі. А це готель Haus Cumberland на вулиці Берліна Курфюрстендам, який відмінно зберігся з двадцятих років.

Серіал "Хід королеви" знімали в столиці Німеччини "Deutsche Welle"

Дитинство Бет

Лякаючий дитячий притулок в американській провінції, де в підвалі огрядний і ніколи не усміхнений прибиральник раз в тиждень вчить її грати в шахи – єдине, що її по-справжньому цікавить в житті.

Цей притулок – замок Шульценбург поруч з щойно збудованим берлінським аеропортом.

Серіал "Хід королеви" знімали в столиці Німеччини "Deutsche Welle"

Привезені пальми і доїльні установки

Універмаг, де прийомна мама дівчинки по знижці купить їй найогидніший одяг на світі – це знаменитий секонд-хенд Humana біля метро Frankfurter Tor.

Лас-Вегас

Лас-Вегас, куди дівчина приїжджає на шаховий турнір і де її намагається спокусити повержений в поєдинку красень, знімають в виставковому комплексі п'ятдесятих років Palais am Funkturm біля Берлінської радіовежі, яка нагадує дешеву версію Ейфелевої вежі.

Мексика

Знову турнір. І готель "Ацтек Палас", а насправді побудований в 1984 році шоу-театр зі складною назвою "Фрідріхштадтпаласт".

Москва в Берліні

Для зйомок темного і помпезного залу, де проходить турнір, використовували парадний "Ведмежий зал" старої берлінської ратуші. Тут сьогодні розміщається міське управління внутрішніх справ, так що знімати довелося в той момент, коли навколо не було чиновників.

Серіал "Хід королеви" знімали в столиці Німеччини "Deutsche Welle"

Як повідомляв OBOZREVATEL, міні-серіал Netflix "Хід королеви", який розповідає історію обдарованої американської шахістки Бет Хармон, спровокував різке збільшення попиту на шахи.