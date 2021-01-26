HBO зніме серіал за мотивами "Гаррі Поттера" – ЗМІ

Американська телекомпанія HBO планує відзняти серіал за мотивами культової франшизи "Гаррі Поттер".

Про це повідомляє видання Hollywood Reporter. За інформацією інсайдерів, зараз компанія разом із кіностудією Warner Bros., яка володіє франшизою, шукає сценаристів й обговорює з ними ідеї для нової кінокартини. Однак сторони тільки ведуть переговори, ніяких угод не було укладено.

Водночас представники HBO Max і Warner Bros. не поспішають підтверджувати або спростовувати інформацію про майбутній серіал. Відомо, що за традиціями Голлівуду про зйомки починають говорити після того, як підписано контракт на створення проєкту та знайдено акторів на головні ролі.

Кадр із фільму "Гаррі Поттер" pjstar.com

Серія книг "Гаррі Поттер" продана тиражем понад 500 мільйонів екземплярів по всьому світу, і вважається однією з найпопулярніших у світі. Романи Джоан Роулінг адаптували у 8 фільмів, які зібрали майже 8 млрд доларів у прокаті. Також франшиза отримала продовження з п'яти приквелів "Фантастичні звірі та де їх шукати".

30 червня 1997 року була опублікована перша книга британської письменниці Джоан Роулінг "Гаррі Поттер і філософський камінь". Читайте також за посиланням про 10 дивовижних фактів про Гаррі Поттера.

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