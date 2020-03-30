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30 березня • оновлено в 05:24
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Гурченко померла 9 років тому: кого з чоловіків любила легенда кіно СРСР

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Рівно дев'ять років тому померла легендарна радянська актриса Людмила Гурченко.

30 березня 2011 року актриса пішла з життя через серцеву недостатність після операції на стегні. Як склалася її доля, яким було особисте життя Гурченко, – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Людмила Гурченко

Людмила Гурченко

"Архів" КП "

Людмила Гурченко виходила заміж шість разів. П'ять шлюбів були офіційними і один цивільним.

Усі чоловіки Гурченко були яскравими і відомими особистостями. Першим чоловіком актриси був режисер Василь Ординський. Вони одружилися, коли Гурченко було всього 18, і прожили разом лише рік.

Людмила Гурченко та її перший чоловік Василь Ординський

Людмила Гурченко та її перший чоловік Василь Ординський

24smi.org

З другим чоловіком, ким став сценарист та історик, син письменника Бориса Пильняка Борис Андронікашвілі, артистка також прожила недовго, – два роки, проте в цьому шлюбі народилася донька Гурченко Марія.

Третім чоловіком Гурченко став актор Олександр Фадєєв, прийомний син відомого письменника, а четвертим – співак Йосип Кобзон. З Кобзоном Гурченко розійшлася через три роки – зірки такої величини просто не змогли ужитися разом.

Борис Андронікашвілі і Людмила Гурченко з дочкою Марією

Борис Андронікашвілі і Людмила Гурченко з дочкою Марією

24smi.org

Третій чоловік Гурченко Олександр Фадєєв

Третій чоловік Гурченко Олександр Фадєєв

stuki-druki.com

Людмила Гурченко і Йосип Кобзон

Людмила Гурченко і Йосип Кобзон

myjane.ru

З музикантом і акомпаніатором Костянтином Купервейсом у цивільному шлюбі Людмила Марківна прожила 18 років, хоча шлюб не був зареєстрований.

Шостий чоловік Гурченко, продюсер Сергій Сенін був молодший за неї на 25 років, але з 1993 року він був поряд з нею до самої її смерті.

Людмила Гурченко і Костянтин Купервейс

Людмила Гурченко і Костянтин Купервейс

фото: особистий архів

Людмила Гурченко і Сергій Сенін

Людмила Гурченко і Сергій Сенін

фото: Сергій Міланський

З усіх чоловіків Людмили Гурченко на даний момент живі лише Костянтин Купервейс і Сергій Сенін. Єдина донька актриси Марія Корольова померла 2017 року від серцевої недостатності.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
Блог кіно
Особи
Йосип Кобзон Людмила Гурченко
Місце
Росія
Теги
люди шоу-бизнес шоу кіно СРСР актор актриса жінки Відносини чоловік
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