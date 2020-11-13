Гурченко, Муравйова і Брильська: як виглядали б зірки СРСР, якби знімалися в сучасному кіно

Олена Кордунова Кіно 22:15, 13.11.2020 Оновлено: 22:33, 13.11.2020

Багато образів радянських актрис, які зіграли ролі в культових фільмах СРСР, досі вважаються прикладом елегантності і скромності.

Наразі тренди змінилися, і знаменитості на екранах уже не прагнуть показати природність та стриманість. Замість цього – екстравагантні вбрання і яскравий макіяж. OBOZREVATEL вирішив показати, як би могли виглядати героїні відомих радянських стрічок, якби їх знімали в сучасних фільмах.

Так, виконавицями одних із найпопулярніших жіночих ролей у радянському кіно були такі артистки, як Людмила Гурченко ("Вокзал для двох"), Віра Алентова ("Москва сльозам не вірить"), Ірина Муравйова ("Найчарівніша і найпривабливіша"), Наталя Селезньова ("Операція" И "та інші пригоди Шурика") та інші.

Тетяна Друбич – Олена Єрголіна, "Сто днів після дитинства".
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Людмила Гурченко – Віра Нефедова, "Вокзал для двох".
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Ольга Машна – Софія Зотова, "Гардемарини, вперед!".
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Надія Румянцева – Людмила Добрийвечір, "Королева бензоколонки".
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Наталя Кустинська – Наташа, "Три плюс два".
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Нонна Мордюкова – Марія Коновалова, "Рідня".
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Ірина Алфьорова – Констанція, "Д'Артаньян і три мушкетери".
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Наталія Селезньова – Лідочка, "Операція "И" та інші пригоди Шурика".
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Наталя Гундарєва – Віра Голубєва, "Самотнім надається гуртожиток".
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Віра Алентова – Катя Тихомирова, "Москва сльозам не вірить".
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Барбара Брильська – Надя Шевельова, "Іронія долі, або З легким паром!".
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Ірина Муравйова – Надя Клюєва, "Найчарівніша і найпривабливіша".
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Наталя Андрейченко – Мері Поппінс, "Мері Поппінс, до побачення".
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Ніна Гребешкова – Надія Іванівна, дружина Горбункова, "Діамантова рука".
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Олена Валюшкіна – Марія Іванівна, "Формула любові".
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Раніше OBOZREVATEL писав про еталони стилю в СРСР: які речі ввели в моду Любов Орлова, Людмила Гурченко та інші.

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