Гучні фільми, які вийдуть у 2021-2022 роках: у мережі з'явився тизер

Софія Ковнір Кіно 03:00, 19.12.2020

Популярний сервіс HBO Max презентував кінолюбителям фільми та серіали, які вийдуть у 2021-2022 роках. Зокрема, серед них є безліч картин, прем'єри яких усі з нетерпінням чекають.

Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі HBO Max. У ньому показали уривки з таких стрічок, як "Пліткарки", "Ейфорія", реюніон "Друзів" та інших (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, у 2021-2022 роках також відбудеться прем'єра картин "Диво-жінка: 1984", "Ліга справедливості", а також серіалів про Тайґера Вудса і Нікі Мінаж.

"Ліга справедливості"
Filmpro.ru

Зазначимо, що також у 2020 році заплановано показ приквелу популярного серіалу "Гра престолів".

  • Нагадаємо, HBO Max – це американський інтернет-сервіс у форматі "відео за запитом" від WarnerMedia Entertainment, підрозділу WarnerMedia. Запуск сервісу відбувся 27 травня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на платформі HBO Max і екранах кінотеатрів вийде фільм "Смертельна битва", знятий про популярну гру Mortal Kombat. Прем'єра стрічки запланована на 16 квітня 2021 року.

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