Гучні фільми від Netflix, які вийдуть у 2021 році: топ-10

У 2021 році любителів кіноновинок очікує безліч цікавих прем'єр. Зокрема, популярна платформа Netflix планує випустити кілька фільмів, які варто подивитися кожному.

У переліку є як мінісеріали, так і картини за відомими творами. Крім того, у новому році заплановано виходи продовжень деяких гучних картин. Детальніше про них пише Elle.

У серіалі йтиметься про успішну жінку, яка працює на радіо. Вона намагатиметься розібратися зі своїм шлюбом. Прем'єру заплановано на 23 січня 2021 року.

Мінісеріал складатиметься із шести серій. Він знятий за мотивами однойменної книги британської письменниці Сари Воен. За сюжетом, політика, люблячого батька і чоловіка Джеймса Вайтгауса звинувачують у зґвалтуванні. Дружина Софі впевнена, що її чоловік не винен. Прокурорка, яка отримала цю справу, готова посадити Джеймса за ґрати.

Вигаданий персонаж Арсен Люпен – злочинець, який добре вміє маскуватися. Його мета – помститися за свого батька, якого 25 років тому звинуватили у злочині. Прем'єра запланована на 8 січня 2021 року.

Дві жінки дізнаються, що їхніх дітей поміняли місцями після народження. Намагаючись пристосуватися до нової реальності, вони вирішують створити одну загальну сім'ю. Прем'єра запланована на 20 січня 2021 року.

Це драматичний серіал для дорослої аудиторії, створений на основі мультсеріалу "Клуб Вінкс". Він розповідає історію п'яти фей, які відвідують чарівну школу Алфей. Там вони вчаться справлятися зі своєю силою, а також занурюються в романтичні пригоди й небезпечні бійки з монстрами.

Серіал знятий за мотивами роману Крістін Ганни "Firefly Lane". Він розповідає про двох найкращих подруг, які виросли разом і протягом 30 років переживають злети і падіння. Прем'єра запланована на лютий 2021 року.

Зйомки нових серій уже почалися в Лондоні. Їх тричі зупиняли через пандемію, і все ж творці обіцяють, що глядачі побачать другий сезон у 2021 році. Усього планується сім сезонів проєкту.

За словами режисера, біографія медсестри буде екранізована до моменту її появи в "Пролітаючи над гніздом зозулі". Точної дати виходу другого сезону не називають через пандемію коронавірусу.

Творці вже заявили, що новий сезон відрізнятиметься від попередніх. Події більше не будуть розгортатися в Гокінсі. Новий сезон складатиметься з восьми епізодів.

У новому сезоні приєднаються Джейсон Айзекс і Джемайма Керк. Та зіграє нову директорку школи, яка прагнутиме повернути навчальному закладу популярність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо 10 найкращих фільмів 2020 року, які варто подивитися кожному.