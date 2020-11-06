"Губка Боб: втеча Губки" став першим мультфільмом на Netflix з повноцінним українським перекладом

Юля Ухіна Кіно 12:27, 6.11.2020 Оновлено: 12:29, 6.11.2020

Анімаційний мультфільм "Губка Боб: втеча Губки" вийшов на стрімінговой платформі Netflix з повноцінним українським дубляжем.

Це рідкісний випадок, коли стрімінговий сервіс додав до іншомовної повнометражної картини дублювання українською – зазвичай він обмежується тільки субтитрами (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Кадр з мультфільму "Губка Боб: втеча Губки"
kinoland.com.ua

Відомо, що дубляж створили представники LeDoyen Studio. Замовником виступила відома компанія B & H film distribution. Спочатку "Губка Боб: втеча Губки" повинен був вийти в прокат в кінотеатрах, тому він й зазвучав українською. Однак через пандемію коронавірусу прем'єра відбулася онлайн, а компанія Netflix придбала права на показ мультфільму з українським дубляжем.

"Губка Боб: втеча Губки": дивіться трейлер мультфільму

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий мультфільм "Губка Боб Квадратні штани" вийшов в аніме-форматі. Першу серію презентували в п'ятницю, 24 липня.

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