"Губка Боб: втеча Губки" став першим мультфільмом на Netflix з повноцінним українським перекладом

Анімаційний мультфільм "Губка Боб: втеча Губки" вийшов на стрімінговой платформі Netflix з повноцінним українським дубляжем.

Це рідкісний випадок, коли стрімінговий сервіс додав до іншомовної повнометражної картини дублювання українською – зазвичай він обмежується тільки субтитрами (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Відомо, що дубляж створили представники LeDoyen Studio. Замовником виступила відома компанія B & H film distribution. Спочатку "Губка Боб: втеча Губки" повинен був вийти в прокат в кінотеатрах, тому він й зазвучав українською. Однак через пандемію коронавірусу прем'єра відбулася онлайн, а компанія Netflix придбала права на показ мультфільму з українським дубляжем.

"Губка Боб: втеча Губки": дивіться трейлер мультфільму

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий мультфільм "Губка Боб Квадратні штани" вийшов в аніме-форматі. Першу серію презентували в п'ятницю, 24 липня.