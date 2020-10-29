Горбачов звинувачував в розпаді СРСР культовий американський серіал, – ЗМІ

Колишній генсек ЦК КПРС Михайло Горбачов, який став останнім правителем в історії СРСР, вважає, що американський телесеріал "Даллас" вплинув на розпад Радянського Союзу.

Так, серіал "Даллас" став однією з перших американських стрічок, які транслювалися на радянському телебаченні – картину демонстрували з 1978 по 1991 рік. На думку Горбачова, саме ця "мильна опера" показала радянському глядачеві західний спосіб життя і тим самим підштовхнула СРСР до краху. Про це розповів британський рокер Дейв Стюарт, який спілкувався з колишнім генсеком, пише Daily Mail.

"Що говорив Горбачов, так це те, що всьому виною – серіал "Даллас". Хтось роздобув відеокасету і показав "мильну оперу" по телебаченню. І люди подумали: "Так ось як люди живуть в Америці?" – розповів музикант.

Актори серіалу "Даллас". Luis Jose

Серіал був присвячений життю сім'ї Юінга – мільйонерів і нафтових магнатів.

За словами Стюарта, Горбачов нібито вважав, що це найбільше вплинуло як на закінчення холодної війни, так і на розвал СРСР.

"Ці півгодини дали куди сильніший ефект, ніж що б то не було ще", – переказав Стюарт слова Горбачова.

Кадр з серіалу "Даллас". Film.ru

Нагадаємо, в центрі сюжету американського серіалу "Даллас" – заможне сімейство Юінгів з Техасу, яка володіє активами в сфері сільського господарства і нафтовидобутку. Але, як то кажуть, великі гроші – це великі проблеми. Кожен день головним героям доводиться стикатися з величезною кількістю проблем, зрадами, а іноді і зі смертю. Юінги постійно знаходяться в самому епіцентрі пристрастей, і це не дивно, адже кожен з них готовий піти на все, аби тільки досягти поставленої мети. Серіал розповідає про всі аспекти життя заможного сімейства, як всередині, так і за його межами.

Дивіться трейлер серіалу "Даллас":

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