Google назвав найпопулярніші фільми та серіали, які дивилися українці у 2020 році

Компанія Google в Україні назвала список популярних запитів й визначила, які фільми та серіали українці найчастіше шукали у 2020 році. Серед них є стрічка "Зараження", яка отримала особливу популярність через пандемію коронавірусу.

Результати пошукової системи представники компанії презентували на офіційному сайті. Зазначимо, що в списку також фігурує й багато російських кінокартин.

"Заражені"

У 2011 році автори фільму показали, як невідомий вірус подорожує з Китаю світом й вражає мільйони людей. Жертвами стають як дорослі, так і діти, а на розробку вакцини відправляють найкращих фахівців. Події перегукувалися з 2020 роком, тому трилер зайняв першість в рейтингу Google.

"Паразити"

Також до списку увійшов південнокорейський фільм "Паразити" режисера Пон Джин Хо, який став головним тріумфатором "Оскара" у 2020 році. Стрічка перемогла в головній номінації премії – "Найкращий фільм". Крім того, кінокартина взяла ще три нагороди: "Найкращий режисер", "Найкращий оригінальний сценарій" та "Найкращий фільм іноземною мовою".

У центрі сюжету – абсолютно бідна сім'я невдах, в якій не працює ніхто. Вони живуть у брудному підвалі, сидять під стелею, щоб зловити вай-фай з сусідніх кав'ярень і не закривають вікна, щоб їхнє житло хоч трохи оброблялося, коли повз проходить дезінфектор. Щоб знайти гроші на хоч яку-небудь скромну вечерю, вони заробляють гроші на складанні коробок для піци.

Крім того, найчастіше наші люди шукали в Google одну з найуспішніших комедій України – "Скажене весілля 2". Цікавили українців й два російські фільми – "Поліцейський з Рубльовки: Новорічне свавілля" та "Готель" Белград".

"Зараження" (2011)

"Малефісент: Володарка тьми" (2019)

"Після. Глава 2" (2020)

"Холодне серце 2" (2019)

"Скажене весілля 2" (2019)

"Джентльмени" (2020)

"Поліцейський з Рубльовки: Новорічне свавілля" (2018)

"Паразити" (2019)

"Готель" Белград "(2020)

"Ford проти Ferrari" (2019)

До рейтингу найпопулярніших серіалів увійшли знамениті новинки Голлівуду та України. Зокрема, рейтинг очолила кримінальна драма "Паперовий будинок", а на другому місці опинилася комедія "Спіймати Кайдаша".

Також вітчизняні кіномани шукали російські серіали "Перевал Дятлова", "Утриманки" та "Гра на виживання".

"Паперовий будинок" (2017 – 2020)

"Спіймати Кайдаша" (2020)

"Відьмак" (2019)

"Гра на виживання" (2020)

"Хід королеви" (2020)

"Постукай у мої двері" (2020)

"Перевал Дятлова" (2020)

"Ніщо не трапляється двічі" (2018 – 2020)

"Жорстокий Стамбул" (2019)

"Утриманки" (2019 – 2020)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше компанія Google в Україні назвала список популярних запитів і визначила, які книги користувачі найчастіше шукали в мережі у 2020 році. Серед них є "Воно", "Після", "Відьмак" та багато інших.