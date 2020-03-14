Голлівудський фільм передрік коронавірус ще в 2011 році

Голлівудський фільм "Зараза" (Contagion) режисера Стівена Содерберга, що вийшов на екрани в 2011 році, передрік епідемію коронавірусу COVID-2019.

Як пише BBC, через 9 років після виходу "Зараза" увійшла в список найбільш часто завантажуваних стрічок американського iTunes Store.

Кадр з фільму "Зараза" imdb.com

У фільмі жінка, яку грає Гвінет Пелтроу, гине від загадкового смертельного вірусу, який вона підхопила в Китаї, і це викликає паніку у всьому світі.

Сама Пелтроу недавно підігріла інтерес до фільму, оприлюднивши в Instagram своє фото в масці під час трансатлантичного перельоту.

"Я вже бачила це кіно. Тому зберігайте спокій, утримайтесь від рукостискань, частіше мийте руки", – написала актриса.

Як і справжній коронавірус COVID-2019, вигаданий вірус з фільму MEV-1 поширюється при близькому контакті людей або через дотики до заражених поверхонь.

При цьому нинішній спалах набагато менш смертельний, ніж екранний. У фільмі MEV-1 за місяць вбиває 26 млн осіб, а число жертв коронавірусу за три місяці ще не перевищило 4 тис. осіб.

Сценарист "Зарази" Скотт Бернс розповів, що автори фільму ставили перед собою завдання показати, наскільки сучасне суспільство не підготовлене до подібних епідемій.

"Подібність "Зарази" і коронавірусу незначна, випадкова і насправді не так вже й важлива. Куди важливішою і більш точною виявилася громадська реакція, поширення страху і ефект доміно", – зазначив він.

Як писав OBOZREVATEL, станом на 14 березня в світі коронавірусом заражені 145 369 осіб. За добу кількість інфікованих зросла більш ніж на дев'ять тисяч осіб.

Група британських вчених стверджує, що вакцина від коронавірусу COVID-2019 знаходиться на межі розробки. Вона дала перший успішний результат у випробуваннях на мишах.

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