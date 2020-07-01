Голлівуд вперше в історії купив права на український фільм: що це за стрічка

Найбільший в світі американський кінодистриб'ютор Lionsgate через свою компанію Grindstone Entertainment придбав права на український трилер Let it Snow режисера Станіслава Капралова.

Це перший випадок в історії українського кінематографа, коли Голлівуд купує фільм вітчизняного виробництва. Про це Станіслав Капралов написав на особистій сторінці в Facebook.

"Велика новина для мене, як кінематографіста, і для України в цілому! Фільм українського режисера вперше купив Голлівуд! Американський дистриб'ютор придбав права на англомовний трилер Let it Snow з Іванкою Сахно в головній ролі. Нарешті про це можна говорити вголос, адже кілька місяців доводилося радіти мовчки і тримати язик за зубами", – висловився режисер.

Facebook Станіслава Капралова

Фільм створено у копродукції України з США та Іспанією. Продюсером стрічки виступив Сергій Лавренюк (Solar Media Entertainment), копродюсери – Ян Фішер, Роджер Корбі (FishCorb Films) і Станіслав Капралов, виконавчий продюсер – Маріанна Новікова.

Головні ролі в трилері виконали Іванна Сахно ("Шпигун, який мене кинув", "Тихоокеанський рубіж: Повстання"), Алекс Гафнер ("Занурення", "Світанок") і Тінатін Далакішвілі ("Зірка", "Любов з акцентом", "Ебігейл").

Сюжет фільму розгортається в горях. За сноубордисткою, любителькою фрірайду, женеться чорний снігохід з безликим вершником. Він не просто хоче знищити героїню, а як драматург, насолоджуючись процесом, розігрує видовищну криваву п'єсу.

Кадр з фільму Let it Snow Facebook Станіслава Капралова

Let it Snow буде показаний в кінотеатрах на території Північної Америки, а вже з 22 вересня стрічка вийде в прокат в VOD-форматі.

"Let It Snow – це сильний і захоплюючий трилер. Широкомасштабні кадри гір, вкриті снігом, пробирають аудиторію до кісток", – прокоментували стрічку в Голлівуді.

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