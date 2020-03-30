Эта тема всех уже порядком достала, но от этого никуда не денешься. Американские киностудии свернули производство многих фильмов. Конечно, здоровье превыше всего. Однако убытки в 20 миллиардов долларов никто возвращать не будет.

Среди самых ожидаемых фильмов хотелось бы отметить очередную часть Бондианы — "Не время умирать". Громкая премьера была отложена по меньшей мере на полгода. И то не совсем понятно, когда покажут фильм, посвященный юбилею агента 007.

Из-за китайской заразы также не состоится "перезагрузка" одной из диснеевских принцесс. Фильм "Мулан" также перенесен на неопределенный срок. Это решение далось киностудии Walt Disney далось непросто. Оно и понятно, ведь такие деньжищи могут улететь в Мандалу. К слову, на сиквел о китайской воительнице потратили 200 миллионов долларов.

Кроме того, отложили премьеру очередного последнего дела Доминика Торетто. Девятая часть "Форсажа" официально перенесена на май. Но смотря на то, как зараза и дальше ширится по планете, приключения Вина Дизеля и компании можно не увидеть вообще.

На этом, пожалуй, можно закончить список. Ведь если его продолжать, мы будем наблюдать агонию крупнейшего кинобизнеса в мире.

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