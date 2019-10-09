Генрі Кавілл - справжній Супермен! Найцікавіші факти про зірку Голівуду

Американському актору Генрі Кавілл довгий час не щастило: він хотів зіграти Бетмена, думав знятися в "Сутінках" ... Але не склалося.

Його зоряний час настав, коли він пройшов кастинг на ролі Супермена в блокбастері "Людина зі сталі". Після цього Кавілл став однією з головних зірок всесвіту DC і миттю увірвався в сонм суперзірок Голлівуду.

Восени 2019 року на екрани виходить один з найбільш довгоочікуваних серіалів останніх років - "Відьмак". У ньому Кавілл зіграє роль легендарного Геральта з Рівії.

OBOZREVATEL зібрав найцікавіші факти про це актора.

Кавілл не планував ставати актором, хоч і грав в театральних постановках в юні роки. Він планував вступити до університету і вивчати там єгиптологію, а згодом - вступити в Королівські збройні сили, як зробили старші брати.

Однак він дуже рано потрапив в кіно. Уже в 18 років Кавілла запросили взяти участь в зйомках спільного канадсько-італійського трилера "Лагуна", а незабаром йому дісталася дуже цікава роль Альберта Мондего в екранізації класичного роману Олександра Дюма "Граф Монте-Крісто". Молодий актор блискуче з нею впорався і привернув увагу критиків.

Перша роль, яка в 2007 році принесла Кавілл популярність, – Чарльз Брендон, герцог Саффолк в історичному серіалі "Тюдори". Цей неоднозначний персонаж – розумний і чуттєвий, але вірний жорстокому королю Генріху VIII (Джонатан Ріс-Майєрс) – підкорив серця багатьох телезрітельніц.

Автор "Сутінків" Стефані Майєр теж стала жертвою чарівності Кавілла і вимагала, щоб актора взяли на роль Едварда Каллена. На жаль, на момент зйомок першої частини саги Генрі було 24 роки, і він не міг зіграти вічно 17-річного вампіра.

У 2005 році журнал Empire назвав Генрі самим невдачливий людиною в Голлівуді. А все тому, що актора обійшли стороною 3 популярні ролі, на які він претендував. Бетмена зіграв Крістіан Бейл, роль Супермена (у фільмі Брайана Сінгера "Повернення Супермена") дісталася Брендону Руту, а творці серії про Джеймса Бонда визнали Кавілла занадто молодим і віддали перевагу Деніелу Крейгу.

Також він міг зіграти Седріка Дігорі у фільмі "Гаррі Поттер і Кубок вогню", але поступився Роберту Паттінсону. Така ж історія трапилася і з "Сутінками".

2013-й став для актора роком реваншу: його нарешті взяли на головну роль в перезапуску саги про Супермена – "Людина зі сталі". Режисер фільму Зак Снайдер повідомив, що Генрі був "ідеальним вибором на роль супергероя з буквою S на грудях".

Кавілл приховує своє особисте життя. Через це ходили чутки, що він є представником секс-меншин. Однак пізніше з'ясувалося, що він зустрічався з наїзницею Еллен Уїтакер, з борцем ММА і актрисою Джиною Карано, з каскадером і танцівницею Люсі Корк.

Останній роман Кавілла – 23-річна пожежна Тайла Бішоп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США у віці 69 років померла зірка фільмів про Супермена Марго Кіддер.

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