Гаррі Поттер отримає продовження: розкрито сюжет фільму

Дія нового фільму про Гаррі Поттера, який повинен стати сиквелом (продовженням) франшизи, буде відбуватися через 20 років після подій "Гаррі Поттера і Дарів смерті".

Про це повідомляється на порталі We Got This Covered. Зазначається, що до роботи над проектом повернуться багато акторів з оригінального складу, а письменниця Джоан Роулінг, автор книг про чарівника, може виступити в якості сценариста.

Одним із головних героїв стрічки нібито стане дочка лиходія Волан-де-Морта. Передбачається, що вона спробує воскресити свого батька.

Крім того, очікується, що фільм покладе початок серіалу про Албуса Северуса – молодшого сина Гаррі Поттера, який вперше з'явився в епілозі другої частини "Дарів смерті".

У сиквелі також буде додано кілька сюжетних ліній.

Кадр із фільму "Гаррі Поттер і Дари смерті" Букля

Як повідомляв OBOZREVATEL, актор Деніел Редкліфф, який зіграв головну роль у фільмах про Гаррі Поттера, посів третє місце в топі найбагатших британських знаменитостей віком 30 років і молодше.

