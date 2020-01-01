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1 січня • оновлено в 03:53
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Гаррі Поттер отримає продовження: розкрито сюжет фільму

1.1т
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Дія нового фільму про Гаррі Поттера, який повинен стати сиквелом (продовженням) франшизи, буде відбуватися через 20 років після подій "Гаррі Поттера і Дарів смерті".

Про це повідомляється на порталі We Got This Covered. Зазначається, що до роботи над проектом повернуться багато акторів з оригінального складу, а письменниця Джоан Роулінг, автор книг про чарівника, може виступити в якості сценариста.

Одним із головних героїв стрічки нібито стане дочка лиходія Волан-де-Морта. Передбачається, що вона спробує воскресити свого батька.

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Крім того, очікується, що фільм покладе початок серіалу про Албуса Северуса – молодшого сина Гаррі Поттера, який вперше з'явився в епілозі другої частини "Дарів смерті".

У сиквелі також буде додано кілька сюжетних ліній.

Кадр із фільму "Гаррі Поттер і Дари смерті"

Кадр із фільму "Гаррі Поттер і Дари смерті"

Букля

Як повідомляв OBOZREVATEL, актор Деніел Редкліфф, який зіграв головну роль у фільмах про Гаррі Поттера, посів третє місце в топі найбагатших британських знаменитостей віком 30 років і молодше.

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Автор
Богдана Васильченко
Особи
Гаррі Поттер Джоан Роулінг
Теги
сиквел Гаррі Поттер кіно
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Старый шлак уже не интересно))))
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