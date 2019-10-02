Гангстерські війни на ObozTV: дивіться серіал "Кримінальна Австралія"

Детективний серіал "Кримінальна Австралія" вийде в ефірі телеканалу ObozTV з 10 жовтня. Він буде транслюватися по буднях, о 22:50.

В основу телесеріалу лягли реальні події. Це історія гангстерських розборок між конкуруючими угрупуваннями кримінального світу Мельбурна.

Здається, що їм ця війна ніколи не набридне. Щоразу вони намагаються довести, що вони найголовніші на цій території, і не варто їх недооцінювати. Однак у результаті страждають прості люди, і це зовсім не подобається уряду.

У центрі сюжету – війна між бандами і ще більш серйозна війна місцевих правоохоронців проти злочинного світу.

Серед жорстоких бандитських розборок розгортається абсолютно інша, мирна історія, в якій переплелися долі героїв і їх дивовижні і романтичні стосунки.

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