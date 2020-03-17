Галина Сергіївна з "Татусевих доньок" виросла: як виглядає 25-річна Єлизавета Арзамасова

Популярна російська актриса, зірка серіалу "Татусеві доньки" Єлизавета Арзамасова 17 березня відзначає день народження.

Їй виповнюється 25 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як зараз виглядає актриса і чим вона займається (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Єлизавета Арзамасова в серіалі "Татусеві доньки" СТС

Єлизавета Арзамасова народилася 17 березня 1995 року. Зніматися в кіно вона почала у віці чотирьох років. У 2003 році вона пройшла кастинг і отримала головну роль у мюзиклі "Енні".

Популярною Ліза Арзамасова стала після виконання однієї з головних ролей у серіалі "Татусеві доньки" на телеканалі СТС.

Юна актриса запам'яталася багатьом як донька головного героя, вундеркінд Галина Сергіївна Васнєцова.

Зараз Арзамасова продовжує грати в театрі і зніматися в кіно.

2019 року вона з'явилася у фільмах "Курйози", "Коханки", "Приборкання свекрухи", а також в новому сезоні серіалу "Іванови-Іванови".

Єлизавета Арзамасова в серіалі "Іванови-Іванови" instagram.com/liza_arzamasova

Актриса намагається стежити за собою, вона регулярно відвідує спортзал.

У своєму Instagram Єлизавета Арзамасова часто демонструє підтягнуту фігуру та ідеальні параметри (зріст 172 см, вага 55 кг).

Єлизавета Арзамасова instagram.com/liza_arzamasova

Єлизавета Арзамасова instagram.com/liza_arzamasova

Єлизавета Арзамасова instagram.com/liza_arzamasova

Єлизавета Арзамасова instagram.com/liza_arzamasova

Єлизавета Арзамасова instagram.com/liza_arzamasova

Єлизавета Арзамасова instagram.com/liza_arzamasova

Єлизавета Арзамасова instagram.com/liza_arzamasova

Єлизавета Арзамасова instagram.com/liza_arzamasova

Єлизавета Арзамасова instagram.com/liza_arzamasova

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