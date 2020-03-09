Відома радянська і російська актриса Галина Кіндінова потрапила в реанімацію з серцевим нападом.

Як передає "112" в Telegram, 75-річній жінці стало погано з серцем, і її екстрено доставили в лікарню.

В клініку заслужену артистку РФ супроводжував чоловік, відомий актор Євген Кіндінов.

Галина Кіндінова фото з відкритих джерел

"Галині Кіндіновій провели інтенсивний курс терапії, а сьогодні перевели в віп-відділення. Ще кілька днів вона пробуде під наглядом лікарів", – сказано в повідомленні.

Галина Кіндінова з чоловіком фото з відкритих джерел

Кіндінова відома за такими фільмами, як "Нудна історія. Із записок старої людини", "Приваловські мільйони", "Татуйована троянда", "Солодкоголосий птах юності", "Заколот" та інші.

Галина Кіндінова фото з відкритих джерел

Галина Кіндінова фото з відкритих джерел

Галина Кіндінова фото з відкритих джерел

Як писав OBOZREVATEL, раніше в РФ з'явилася інформація, що актриса Анастасія Заворотнюк, яка бореться з раком, покинула межі країни і поїхала в Італію.

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