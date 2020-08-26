Фото Ван Дама на зйомках у Києві опублікували в мережі
У мережі з'явилися фото зі зйомок комедійного бойовика компанії Netflix The Last Mercenary ("Останній найманець") у Києві, де головну роль зіграє відомий актор Жан-Клод Ван Дам.
Знімки опублікував житель столиці Максим Кобець на своїй сторінці у Facebook. За його словами, знімальний майданчик розгорнули у Бортничах (Дарницький район) поблизу багатоповерхівки, в якій він перебував (фото дивіться нижче).
На світлинах видно, що голлівудський актор для ролі загадкового колишнього агента секретної служби Олександра Лазара одягнув шкіряну куртку, синє пальто та коричневу кепку.
"Сьогодні мої робочі будні супроводжують крики "action" та гудіння знімального стафу. Вперше моє подвір'я, всі входи та виходи, перекрите муніципальною охороною", – написав Кобець.
Відзначимо, зйомки фільму в столиці України стартували 14 серпня. У сюжеті розповідається про агента, який повинен терміново повернутися до Франції, тому що його сина помилково звинуватили в незаконній торгівлі зброєю і наркотиками. Частину сцен знімуть у Парижі, але більшість із них буде знято в Києві.
Як повідомляв OBOZREVATEL, дівчина актора Олена Каверіна, яка родом із Кривого Рогу, розкритикувала занедбаний стан міста Києва.