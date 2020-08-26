Фото Ван Дама на зйомках у Києві опублікували в мережі

Жан-Клода Ван Дама сфотографували на зйомках у Києві.

У мережі з'явилися фото зі зйомок комедійного бойовика компанії Netflix The Last Mercenary ("Останній найманець") у Києві, де головну роль зіграє відомий актор Жан-Клод Ван Дам.

Знімки опублікував житель столиці Максим Кобець на своїй сторінці у Facebook. За його словами, знімальний майданчик розгорнули у Бортничах (Дарницький район) поблизу багатоповерхівки, в якій він перебував (фото дивіться нижче).

На світлинах видно, що голлівудський актор для ролі загадкового колишнього агента секретної служби Олександра Лазара одягнув шкіряну куртку, синє пальто та коричневу кепку.

Ван Дам під час зйомок бойовика в Києві Facebook Максим Кобець

"Сьогодні мої робочі будні супроводжують крики "action" та гудіння знімального стафу. Вперше моє подвір'я, всі входи та виходи, перекрите муніципальною охороною", – написав Кобець.

У мережі з'явилися фото зі зйомок бойовика, де головну роль зіграє Ван Дам Facebook Максим Кобець

Відзначимо, зйомки фільму в столиці України стартували 14 серпня. У сюжеті розповідається про агента, який повинен терміново повернутися до Франції, тому що його сина помилково звинуватили в незаконній торгівлі зброєю і наркотиками. Частину сцен знімуть у Парижі, але більшість із них буде знято в Києві.

Зйомки фільму в Києві за участі Ван Дама Facebook Максим Кобець

Як повідомляв OBOZREVATEL, дівчина актора Олена Каверіна, яка родом із Кривого Рогу, розкритикувала занедбаний стан міста Києва.

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