'Формула щастя': про що серіал і де дивитися онлайн

У неділю, 14 лютого, на телеканалі "Україна" показали прем'єру серіалу під назвою "Формула щастя". Режисер стрічки – Олександр Ітигілов.

Картина складається з чотирьох епізодів. Про що вона і які знамениті актори знімаються – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися трейлер, доскрольте новину до кінця).

Одного разу вночі, у глухому лісі, успішний менеджер, Денис Демидов збиває напідпитку рибалку. Він вирішує нікому не повідомляти про це, а через декілька днів, через дивні обставини гине сам...

Розплутуючи загадкову смерть свого чоловіка, Інна потрапляє у вир подій, де сама опиняється підозрюваною у вбивстві свого чоловіка і відправляється в СІЗО. Інна розуміє, що скоро втратить бізнес, репутацію і власну доньку...

Відзначимо, що в серіалі знялися такі відомі українські актори як Марк Дробот, Зоряна Марченко, Євген Олійник, Діана Дика, Владислав Нікітюк та Олена Світлицька.

Кінострічка "Формула щастя" транслювалася на телеканалі "Україна". Після телевізійного показу всі серії можна подивитися на офіційному сайті каналу або ж на YouTube.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на телеканалі "Україна" відбулася прем'єра гучного серіалу під назвою "Мертві лілії". Всього показали вісім епізодів стрічки.