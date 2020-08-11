Forbes назвав найдорожчих акторів світу

Ольга Веркалець Кіно 17:38, 11.08.2020

48-річна зірка "Форсажу" Двейн Джонсон став найбільш високооплачуваним актором у світі. За 12 місяців знаменитість заробив $87,5 млн.

Відповідний рейтинг склав журнал Forbes, порахувавши доходи зірок за період з 1 червня 2019 року по 1 червня 2020 року.

Так, друге місце посів Раян Рейнольдс, який заробив $71,5 млн. Найбільші гонорари актор отримав завдяки зйомкам у серіалі "Червоне повідомлення" і у фільмі "Шестеро поза законом" (6 Underground, 2019 рік).

У трійку лідерів також увійшов американець Марк Волберг, що зіграв в картині "Правосуддя Спенсера" (Spenser Confidential, 2020 рік). Він також був продюсером документального серіалу "МакМільйони" (McMillions, 2020 рік).

Марк Волберг зіграв в картині "Правосуддя Спенсера"
112 Україна

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з топ-10 найбільш високооплачуваних акторів світу:

  • Двейн Джонсон ($87,5 млн);

  • Раян Рейнольдс ($71,5 млн);

  • Марк Волберг ($58 млн);

  • Бен Аффлек ($55 млн);

  • Він Дізель ($54 млн);

  • Акшай Кумар ($48,5 млн);

  • Лін-Мануель Міранда ($45,5 млн);

  • Вілл Сміт ($44,5 млн);

  • Адам Сендлер ($41 млн);

  • Джекі Чан ($40 млн).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо популярних акторів, чиє одне вимовлене слово коштує найдорожче. Для цього компанія Casumo проаналізувала кількість вимовлених з екрана слів за всю кар'єру, співставила їх із гонорарами акторів і вирахувала ціну одного слова.

Коментувати
Кіно

Дивіться також

Генпрокуратуру и СБУ заинтересовали... мусорные баки! Чудны дела твои, Господи!

Людям стріляли в спину, а Тихановська поїхала з країни: все про протести в Білорусі онлайн

У Києві підпалили Tesla ексглави ОП Богдана. Ексклюзив

Кондратюк порадив Зеленському стати Порошенком у протистоянні з Росією

Капітан білоруської міліції пішов у відставку на тлі протестів: "Моя совість чиста"