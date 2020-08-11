Forbes назвав найдорожчих акторів світу

48-річна зірка "Форсажу" Двейн Джонсон став найбільш високооплачуваним актором у світі. За 12 місяців знаменитість заробив $87,5 млн.

Відповідний рейтинг склав журнал Forbes, порахувавши доходи зірок за період з 1 червня 2019 року по 1 червня 2020 року.

Так, друге місце посів Раян Рейнольдс, який заробив $71,5 млн. Найбільші гонорари актор отримав завдяки зйомкам у серіалі "Червоне повідомлення" і у фільмі "Шестеро поза законом" (6 Underground, 2019 рік).

У трійку лідерів також увійшов американець Марк Волберг, що зіграв в картині "Правосуддя Спенсера" (Spenser Confidential, 2020 рік). Він також був продюсером документального серіалу "МакМільйони" (McMillions, 2020 рік).

Марк Волберг зіграв в картині "Правосуддя Спенсера" 112 Україна

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з топ-10 найбільш високооплачуваних акторів світу:

Двейн Джонсон ($87,5 млн);

Раян Рейнольдс ($71,5 млн);

Марк Волберг ($58 млн);

Бен Аффлек ($55 млн);

Він Дізель ($54 млн);

Акшай Кумар ($48,5 млн);

Лін-Мануель Міранда ($45,5 млн);

Вілл Сміт ($44,5 млн);

Адам Сендлер ($41 млн);

Джекі Чан ($40 млн).

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