Фінал серіалу "Відіграти назад": став відомий сюжет знаменитої кінострічки

На каналі НВО завершився американський мінісеріал у драматичному жанрі "Відіграти назад". У головній ролі з'явилася Ніколь Кідман.

Детальніше про сюжет 6-серійної кінострічки – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Про що серіал "Відіграти назад"

У серіалі показана історія про сімейну психотерапевтку Грейс Фрейзер, у якої є люблячий чоловік Джонатан ( Хью Грант ), талановитий син і батько-мільйонер.

Головна героїня дає поради парам і одиноким людям, ґрунтуючись на своїй 20-річній практиці і особистому сімейному досвіді.

Так, на одному із засідань шкільної ради Грейс знайомиться з мамою нового учня – художницею Оленою Альварес (Матильда Де Анхеліс). Грейс пропонує їй свою допомогу, але Олена відмовляється. Після цього вони більше не побачаться, оскільки наступного дня син художниці знайде в студії її понівечене тіло.

Мінісеріал "Відіграти назад" YouTube

Також в цей момент зникає чоловік головної героїні. Ідеальне життя Грейс починає валитися, коли вона зрозуміла, що її чоловік зраджував їй з Оленою. І саме він став найголовнішим підозрюваним у справі.

У кожній серії передбачаються різні варіанти того, хто ж все-таки є вбивцею Олени. Але сама правда розкривається в фінальному епізоді серіалу, який вийшов у неділю, 29 листопада на каналі НВО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Netflix опублікував трейлер музичного фільму "Випускний", в якому також зіграла Ніколь Кідман і безліч інших популярних акторів.