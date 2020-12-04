Фінал серіалу "Моторошні пригоди Сабріни": з'явився трейлер стрічки

Netflix опублікував трейлер четвертого сезону популярного серіалу "Моторошні пригоди Сабріни". Його прем'єра відбудеться 31 грудня цього року.

Всього очікується вісім епізодів. Головну роль у кінострічці зіграє Кірнан Шипка. Детальніше про новий сезон – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Про що 4 сезон серіалу "Моторошні пригоди Сабріни"

У новому сезоні Сабріна знову буде боротися з Дияволом, але на цей раз у неї буде велика підтримка. Через те, що вона порушувала простір і час, обидві її версії тепер можуть існувати одночасно.

Тепер юна відьма і Королева пекла, і мешканка Гріндейлу, над яким нависла нова загроза.

Крім того, за нею починають полювати представники темного світу. Похмурі події переслідують її, не даючи спокійно жити. Все це змушує Сабріну повністю змінити погляди на життя.

Кадр з серіалу "Моторошні пригоди Сабріни" mirf.ru

Відзначимо, що перший місяць зими порадує безліччю кінопрем'єр. Але любителі серіалів також зможуть знайти, що подивитися.

Також в кінотеатрах після карантину вихідного дня знову анонсували вихід довгоочікуваних фільмів. Так, починаючи з 5 грудня у вас буде можливість подивитися кілька кінострічок.

А відомий сценарист Чарлі Брукер створить для Netflix фільм про події 2020 року. Одну з ролей у кінострічці виконає Х'ю Грант.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явився тизер першого з двох святкових спецепізодов популярного серіалу HBO "Ейфорія", який розповідає про проблеми сучасних підлітків.