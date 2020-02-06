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7 лютого • оновлено в 09:05
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"Фільмопром для упоротих!" Чому новий український фільм "Черкаси" так розлютив росіян

10.2т
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27 лютого 2020 року в український прокат виходить повнометражний художній фільм "Черкаси". Це стрічка про Крим, про драматичні події весни 2014 року, пов'язані з анексією півострова Російською Федерацією. Фільм ще не вийшов у прокат, але вже наробив галасу в мережі.

Детальніше в матеріалі OBOZREVATEL.

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Чому фільм так розлютив росіян

Традиційно, будь-яка українська картина про анексію Криму або війну на Донбасі викликає бурхливу реакцію у російських глядачів і критиків. "Черкаси" не став винятком. Під відео трейлера з'явилося безліч дописів від громадян РФ. Між ними й українськими користувачами велися палкі дискусії.

"Фільмопром для упоротих!" Чому новий український фільм "Черкаси" так розлютив росіян

"Це фільмопром для упоротих!" – написав один із росіян. "Зате "Крим-2017" провалився в прокаті!" – відповіли в коментарях.

"Фільмопром для упоротих!" Чому новий український фільм "Черкаси" так розлютив росіян
"Фільмопром для упоротих!" Чому новий український фільм "Черкаси" так розлютив росіян
"Фільмопром для упоротих!" Чому новий український фільм "Черкаси" так розлютив росіян
"Фільмопром для упоротих!" Чому новий український фільм "Черкаси" так розлютив росіян

Що правда, а що вигадка?

Якщо коротко, фільм про оборону мінного тральника "Черкаси," заблокованого разом із іншим кораблями українського ВМФ у бухті Донузлав, у березні 2014 року.

В основу сюжету покладено реальні факти, хоча сама історія, за визнанням, режисера на 70% вигадана.

"Фільмопром для упоротих!" Чому новий український фільм "Черкаси" так розлютив росіян

Що правда, а що вигадка? Тральник "Черкаси" насправді єдиний із заблокованих у бухті українських кораблів чинив максимальний опір агресору й самостійно не спустив державний прапор. Це зробили окупанти після того, як останній матрос покинув борт корабля.

А ось історія головних героїв фільму, Мишка й Лева, сільських хлопців, які волею долі опинилися на борту тральника, вигадана.

Синопсис

Тоді як тральник "Черкаси" зайнятий у навчаннях, в країні триває революція, а президент Янукович тікає до Росії. На території півострова десантуються військовослужбовці Російської Федерації і відбувається фактична окупація.

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"Черкаси" повертається на базу, але порт захоплений, а вихід із бухти перекритий затопленими суднами. На відміну від інших кораблів українського ВМФ, командування ухвалює рішення чинити опір. Попереду три тижні відчайдушної, але безнадійної боротьби.

Що відомо про режисера?

"Черкаси" – дебют молодого українського режисера Тимура Ященка. У 2010-му Тимур поїхав до Польщі, де вступив до кіношколи в Лодзі, яку успішно закінчив у 2013 році. Тоді ж і влаштувалося його особисте життя, Тимур одружився і в нього народилася дитина. З того часу Ященко живе на дві країни: сім'я в Польщі, а робота в Україні. У самого Тимура є посвідка на проживання в Польщі, однак українське громадянство він зберіг.

"Фільмопром для упоротих!" Чому новий український фільм "Черкаси" так розлютив росіян

"Дружина й дитина поляки – я не бачу сенсу тягнути їх за собою. Їм тут комфортно і затишно. Вони вдома. Хоча я патріот, але тягнути сім'ю, робити їхнє життя дискомфортним через це я просто не зможу. Я і так 80% часу проводжу в Україні, знімаю в Україні, як і мріяв. Хоча дуже втомлююся від стресу й хаосу в своїй країні, щоразу витрачаю дуже багато енергії. Тож виходить так, що працюю там, а відпочиваю і живу тут", – зізнається Ященко.

Хто відповідав за створення картини?

Фільм виробництва MKK Film service (Україна) і Inter Media (Польща) був створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно, ВМС ЗС України, краудфандингової платформи "Велика Ідея", Міжнародного фонду "Відродження", Львівської міської ради, Львівської обласної адміністрації , Черкаської обласної адміністрації.

Держкіно України вклало в фільм понад 17 млн грн. а загальна вартість проєкту склала майже 40 млн грн.

Консультував проєкт командир тральника Юрій Федяш, в епізодичних ролях зайняті справжні моряки з "Черкас". Знімали картину в Очакові, Одесі та в одному із сіл Чернігівської області.

Драма була представлена на кінофестивалі в Одесі 16 липня 2019 року. А всеукраїнська прем'єра приурочена до чергової річниці окупації Криму й відбудеться 27 лютого 2020 року.

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Автор
Юрко Медяник
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Жирнов Влад
Жирнов Влад
на реальных событиях ХАХАХА
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2
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Glovatsky Igor
Glovatsky Igor
Когдамвыйдет фильм великого режиссера Сенцова
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4
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Серж Серж
Серж Серж
у как.цапов и малоросов очка горят,значит верным путем идем "товарищи”）
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1
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Wick John
Wick John
Серж Серж, свинья ты свой горящий пердак сначала потуши и потом хрюкай
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