"Фільмопром для упоротих!" Чому новий український фільм "Черкаси" так розлютив росіян

27 лютого 2020 року в український прокат виходить повнометражний художній фільм "Черкаси". Це стрічка про Крим, про драматичні події весни 2014 року, пов'язані з анексією півострова Російською Федерацією. Фільм ще не вийшов у прокат, але вже наробив галасу в мережі.

Детальніше в матеріалі OBOZREVATEL.

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Чому фільм так розлютив росіян

Традиційно, будь-яка українська картина про анексію Криму або війну на Донбасі викликає бурхливу реакцію у російських глядачів і критиків. "Черкаси" не став винятком. Під відео трейлера з'явилося безліч дописів від громадян РФ. Між ними й українськими користувачами велися палкі дискусії.

"Це фільмопром для упоротих!" – написав один із росіян. "Зате "Крим-2017" провалився в прокаті!" – відповіли в коментарях.

Що правда, а що вигадка?

Якщо коротко, фільм про оборону мінного тральника "Черкаси," заблокованого разом із іншим кораблями українського ВМФ у бухті Донузлав, у березні 2014 року.

В основу сюжету покладено реальні факти, хоча сама історія, за визнанням, режисера на 70% вигадана.

Що правда, а що вигадка? Тральник "Черкаси" насправді єдиний із заблокованих у бухті українських кораблів чинив максимальний опір агресору й самостійно не спустив державний прапор. Це зробили окупанти після того, як останній матрос покинув борт корабля.

А ось історія головних героїв фільму, Мишка й Лева, сільських хлопців, які волею долі опинилися на борту тральника, вигадана.

Синопсис

Тоді як тральник "Черкаси" зайнятий у навчаннях, в країні триває революція, а президент Янукович тікає до Росії. На території півострова десантуються військовослужбовці Російської Федерації і відбувається фактична окупація.

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"Черкаси" повертається на базу, але порт захоплений, а вихід із бухти перекритий затопленими суднами. На відміну від інших кораблів українського ВМФ, командування ухвалює рішення чинити опір. Попереду три тижні відчайдушної, але безнадійної боротьби.

Що відомо про режисера?

"Черкаси" – дебют молодого українського режисера Тимура Ященка. У 2010-му Тимур поїхав до Польщі, де вступив до кіношколи в Лодзі, яку успішно закінчив у 2013 році. Тоді ж і влаштувалося його особисте життя, Тимур одружився і в нього народилася дитина. З того часу Ященко живе на дві країни: сім'я в Польщі, а робота в Україні. У самого Тимура є посвідка на проживання в Польщі, однак українське громадянство він зберіг.

"Дружина й дитина поляки – я не бачу сенсу тягнути їх за собою. Їм тут комфортно і затишно. Вони вдома. Хоча я патріот, але тягнути сім'ю, робити їхнє життя дискомфортним через це я просто не зможу. Я і так 80% часу проводжу в Україні, знімаю в Україні, як і мріяв. Хоча дуже втомлююся від стресу й хаосу в своїй країні, щоразу витрачаю дуже багато енергії. Тож виходить так, що працюю там, а відпочиваю і живу тут", – зізнається Ященко.

Хто відповідав за створення картини?

Фільм виробництва MKK Film service (Україна) і Inter Media (Польща) був створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно, ВМС ЗС України, краудфандингової платформи "Велика Ідея", Міжнародного фонду "Відродження", Львівської міської ради, Львівської обласної адміністрації , Черкаської обласної адміністрації.

Держкіно України вклало в фільм понад 17 млн грн. а загальна вартість проєкту склала майже 40 млн грн.

Консультував проєкт командир тральника Юрій Федяш, в епізодичних ролях зайняті справжні моряки з "Черкас". Знімали картину в Очакові, Одесі та в одному із сіл Чернігівської області.

Драма була представлена на кінофестивалі в Одесі 16 липня 2019 року. А всеукраїнська прем'єра приурочена до чергової річниці окупації Криму й відбудеться 27 лютого 2020 року.

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