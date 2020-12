Фільми "Шрек" і "Темний лицар" визнали національним надбанням США: оголошено повний список

Фільми "Шрек", "Темний лицар", "Механічний апельсин" та ще 22 кінокартини додали до Національного реєстру американських фільмів в Бібліотеці Конгресу. Таким чином їх визнали національним надбанням США.

Про це повідомляє видання Variety. За словами інсайдерів, потрапляння в список гарантує, що стрічка буде збережена відповідно до положень закону про національну безпеку фільмів. При відборі експерти звертають увагу на її "культурну, історичну або естетичну значимість".

У 2020 році національним надбанням США визнали такі фільми:

Кадр з фільму "Саспенс" mubi.com

1. Саспенс (Suspense, 1913);

2. Дитячі автогонки у Венеції (Kid Auto Races at Venice, 1914);

3. Хліб (Bread, 1918);

4. Битва століття (Battle of the Century, 1927);

5. З автомобілем і камерою по всьому світу (With Car and Camera Around the World, 1929);

6. Хатина на небесах (Cabin in the Sky, 1943);

Кадр з фільму "Хатина на небесах" dvdupc.com

7. Образа (Outrage, 1950);

8. Людина із золотою рукою (The Man with the Golden Arm, 1955);

9. Польові лілії (Lilies of the Field, 1963);

10. Механічний апельсин (A Clockwork Orange, 1971);

Кадр з фільму "Заводний апельсин" pinterest.com

11. Світ Світбек: Пісня мерзотника (Sweet Sweetback's Baadasssss Song, 1971);

12. Wattstax (1973);

13. Бріолін (Grease, 1978);

14. Брати Блюз (The Blues Brothers, 1980);

15. Втрачаючи землю (Losing Ground, 1982);

16. Ілюзії (Illusions, 1982);

17. Клуб радості та удачі (The Joy Luck Club, 1993);

Кадр з фільму "Клуб радості та удачі" pinterest.com

18. Диявол ніколи не спить (The Devil Never Sleeps, 1994);

19. Клуб Буена Віста (Buena Vista Social Club, 1999);

20. Земля (The Ground, 1993-2001);

21. Шрек (Shrek, 2001);

Кадр з фільму "Шрек" kinopoisk.ru

22. Мауна-Кеа – Храм в облозі (Mauna Kea: Temple Under Siege, 2006);

23. Повелитель бурі (The Hurt Locker, 2008);

24. Темний лицар (The Dark Knight, 2008);

25. Борці за свободу (Freedom Riders, 2010).

Національний реєстр фільмів США заснували у 1989 році для збереження кінематографічної спадщини та залучення до нього більшої уваги громадськості. Всього в ньому міститься 800 найменувань.

