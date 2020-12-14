Фільми "Шрек" і "Темний лицар" визнали національним надбанням США: оголошено повний список
Фільми "Шрек", "Темний лицар", "Механічний апельсин" та ще 22 кінокартини додали до Національного реєстру американських фільмів в Бібліотеці Конгресу. Таким чином їх визнали національним надбанням США.
Про це повідомляє видання Variety. За словами інсайдерів, потрапляння в список гарантує, що стрічка буде збережена відповідно до положень закону про національну безпеку фільмів. При відборі експерти звертають увагу на її "культурну, історичну або естетичну значимість".
1. Саспенс (Suspense, 1913);
2. Дитячі автогонки у Венеції (Kid Auto Races at Venice, 1914);
3. Хліб (Bread, 1918);
4. Битва століття (Battle of the Century, 1927);
5. З автомобілем і камерою по всьому світу (With Car and Camera Around the World, 1929);
6. Хатина на небесах (Cabin in the Sky, 1943);
7. Образа (Outrage, 1950);
8. Людина із золотою рукою (The Man with the Golden Arm, 1955);
9. Польові лілії (Lilies of the Field, 1963);
10. Механічний апельсин (A Clockwork Orange, 1971);
11. Світ Світбек: Пісня мерзотника (Sweet Sweetback's Baadasssss Song, 1971);
12. Wattstax (1973);
13. Бріолін (Grease, 1978);
14. Брати Блюз (The Blues Brothers, 1980);
15. Втрачаючи землю (Losing Ground, 1982);
16. Ілюзії (Illusions, 1982);
17. Клуб радості та удачі (The Joy Luck Club, 1993);
18. Диявол ніколи не спить (The Devil Never Sleeps, 1994);
19. Клуб Буена Віста (Buena Vista Social Club, 1999);
20. Земля (The Ground, 1993-2001);
21. Шрек (Shrek, 2001);
22. Мауна-Кеа – Храм в облозі (Mauna Kea: Temple Under Siege, 2006);
23. Повелитель бурі (The Hurt Locker, 2008);
24. Темний лицар (The Dark Knight, 2008);
25. Борці за свободу (Freedom Riders, 2010).
Національний реєстр фільмів США заснували у 1989 році для збереження кінематографічної спадщини та залучення до нього більшої уваги громадськості. Всього в ньому міститься 800 найменувань.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кінокритики видання The New York Times опублікували список найкращих фільмів за 2020 рік. У переліку редакції опинилися такі відомі стрічки, як "Американська утопія", "Борат-2", мультфільм "Душа" і багато інших.