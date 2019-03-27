В кінотеатрі мережі "Оскар" відбулася гала-прем'єра "Дамбо"

26 березня в кінотеатрі "Оскар" (МФК Gulliver) перебуваючи лась гала-прем'єра пригодницького фільму від Disney "Дамбо".

Пер вимі стрічку побачили Дмитро Ступка, Вікторія Смеюха, Валентина Хамайко, Жан Гріцфельдт, Анастасія Даугуле, Влад Каращук, Анатолій Анатоліч, Олена Бурба, Юлія Кавтарадзе, Олег Панюта, Христина Бобкова, Надія Коверская, Яна Клочкова, Ірина Заря, Поліна Неня, Анна Добриднєва, Алла Мартинюк, Соломія Вітвіцька, Іван Пилипець та багато інших.

У картині ми бачимо історію очима Дамбо, а люди в ній є другорядними персонажами – в основному, негативними. У своєму ігровому переосмисленні класичного анімаційного фільму Тім Бартон не тільки збагатив сюжетну лінію, а й вивів персонажів-людей на передній план, що дозволило розповісти про шляхи маленького слоненяти з максимальним співчуттям. "Це дуже мила історія. - говорить Тім Бартон - Ідея про літаючому слоні - це досить простий сюжет. Мені здається, саме тому Дамбо так популярний і незмінно викликає зворушливі почуття, адже в цьому сюжеті є щось первісне і фундаментальне".

Про фільм:

У цьому світі стільки багато магії ... У кожній людині, навіть в маленькому слоненяти. В одному з цирків на світ з'явився зовсім не звичайний слоненя – його звуть Дамбо. У нього дуже великі вуха, що у багатьох глядачів цирку скоріше викликало б розкотистий сміх. Але вони у Дамбо неспроста – за допомогою вух слоненя літає. Тільки ось він живе в світі, де правлять гроші. Багаті завжди хочуть використовувати таких, як Дамбо, для своєї вигоди. Енергійний підприємець В. А. Вендевер будує свій цирк під назвою "Казкова країна", де йому потрібні найнеймовірніші чудеса з усього світу, і для цього він не зупиниться ні перед чим. Слоненяти Дамбо ніхто не дасть в образу, у нього є справжня сім'я!

Український трейлер

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Дамбо" стартує з 27 березня.

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