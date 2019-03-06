У Оскарі відбулася прем'єра "Королівські коргі"

У прем'єрному кінотеатрі "Оскар" (МФК Gulliver) 5 березня відбулася прем'єра анімації "Королівські коргі" за участю зірки дубляжу Олександра Педана.

Першими стрічку оцінили Олександр Педан, Сабіна Мусіна, Пупсі Кіра, Артем Гагарін, Христина Бобкова, Яна Клочкова, Анастасія Топольська, Олена Лавренюк, Ганна Добриднєва, Олег Панюта, Руслан Кузнєцов, Ірина Заря, Наталія Васько і багато інших.

Про фільм:

Серед королівської сім'ї Великобританії є одна улюблена порода собак – це коргі. Ну ви тільки подивіться на них – хіба вони не милі? Великі вушка, величезні очі, м'яка шерсть. Як не закохатися в цей клубочок щастя? Так, часом від них дуже багато клопоту прислузі, вони можуть щось ненавмисно зруйнувати на своєму шляху або просто за справляння нужди не в тому місці, але це турбота прислуги. І ось в Букінгемському палаці з'явився Рекс – улюбленець самої Королеви. Пес робить що хоче, веде безтурботне існування. Одного разу на прогулянці Рекс загубився на вулицях похмурого Лондона. Королівський пес відчує справжнє життя вулиць на собі, намагаючись знайти дорогу назад.

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Королівські коргі" стартує з 7 березня.

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