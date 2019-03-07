У Оскарі відбулася прем'єра "Гуцулка Ксеня"

6 березня в прем'єрному кінотеатрі "Оскар" (МФК Gulliver) відбувся допрем'єрний показ українського мюзиклу "Гуцулка Ксеня" за участю творчої групи в повному складі і виступом "Dakh Daughters".

Першими стрічку зуміли оцінити Євген Нищук, Олег Тягнибок, Олександр Ярмола, Михайло Хома (Dzidzio), В'ячеслав Кириленко, Павло Розенко, Олена-Христина Лебідь, фрік-кабаре "Dakh Daughters", Альона Лавренюк, Ігор Кондратюк, Алла Мартинюк, Пилип Іллєнко, Влад Каращук (LAUD), Маша Виноградова, Василь Вірастюк, Дар'я Трегубова, Богдан Юсипчук, Олексій Тритенко, Олена Алимова і багато інших.

Про фільм:

Старий-мільйонер Микола Данилюк (американець українського походження) розуміє, що йому залишилося зовсім небагато. Він написав заповіт: один мільйон доларів піде його сину Ярославу (або просто Яро), якщо той одружується на свідомої українки. З цією місією хлопець вирішив дістатися в далеку країну, щоб виконати умову батька. Такі гроші не можуть пропасти! Найкраще місце для цього, звичайно ж, Карпати. Яро зупинив свій вибір на Ворохті. Ох, тут у молодого хлопця очі точно будуть розбігатися – всюди справжні українки, чистіше нікуди. Але серед них треба вибрати одну саму свідому. Можливо, під час цих пошуків у Яро щось перевернеться в голові і він змінить свою думку.

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Гуцулка Ксеня" стартує з 7 березня.

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