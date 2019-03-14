У "Оскарі" відбулася прем'єра "Чудо-парк"

12 березня в прем'єрному кінотеатрі "Оскар" (МФК Gulliver) відбулася прем'єра анімації "Чудо-парк" за участю зірки дубляжу Лілії Ребрик.

Першими стрічку оцінили Лілії Ребрик, Олена Бурба, Юлія Кавтарадзе, Олег Панюта, Андрій Кіше, Поліна Неня, Анна Добриднєва, Олексій Душка, Брати Шумахери, Іван Пилипець та багато інших.

Про фільм:

Джун, як і більшість дітей її віку, багато фантазує. Вона уявляє собі величезний парк розваг, де є неймовірні атракціони, завжди натовпи відвідувачів, але всі щасливі. Головні в цьому парку живі розмовляють звірі. Вони постійно створюють нові атракціони, піклуючись про їхню безпеку, і розважають відвідувачів. Яке ж було здивування дівчинки, коли одного разу, гуляючи, вона знайшла той самий Чудо-парк. Але в реальності він вже майже мертвий, атракціони розвалюються і таке відчуття, що там кілька років не було людей. Джун знайшла тих самих звірів зі своїх фантазій – і вони розповіли, що діти просто перестають вірити в диво, ось і парк знищується. Дівчинка не дасть Чудо-парку зникнути! Разом з новими друзями вони відновлять його, щоб можна було приймати нових відвідувачів.

Український трейлер

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Чудо-парк" стартує з 14 березня.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся