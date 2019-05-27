У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра мультфільму "Секрети домашніх тварин 2"

2 3 травня в кінотеатрі "Оскар" (МФК Gulliver) перебуваючи лась гала-прем'єра анімаційної комедії "Секрети домашніх тварин 2".

Пер вимі стрічку побачили Сергій Лещенко, Олена Бурба, Поліна Неня, Олександр Петренко, Мурафа, Олеся Жураковська, Анна Добрий иднева, Ірина Заря, Олег Панюта, Вікторія клацаючи, Алла Мартинюк, Яна Клочкова, Валерія Толочина і багато інших.

Про фільм:

Пес Макс вже встиг багато чого пережити, хоча більшу частину свого життя він провів у квартирі між чотирьох стін. Але попереднє пригода, коли він намагався дістатися до рідного дому, дуже загартувало пса – тепер йому нема чого боятися. Тільки хіба що похід до лікаря не викликає ніяких приємних емоцій. Та й інші звірі, які потрапили на прийом, не додають оптимізму. Макс багато переживав, але таке буде вперше.

Український трейлер

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Секрети домашніх тварин 2" стартує з 30 травня.

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