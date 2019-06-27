ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/кінопрем'єри

У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Вчора"

623Читати матеріал російською

26 червня в кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Smart Plaza) перебуваючи лась гала-прем'єра музичної комедії "Вчора" Режисером фільму став Денні Бойл, який зняв "На голці" і оскароносний "Мільйонер з трущоб". Також над розробкою музичної комедії "Yesterday" працював Річард Кертіс – сценарист і постановник "Реальною любові".

У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Вчора"

Пер вимі стрічку побачили Ната Жижченко (Onuka), Євген Філатов (The Maneken) Ольга і Лев Шурови, Андрій Алферов, Олімпія Вайтмусташ, Олександр Смирнов, Назар Гук - Юлик, Яна Алтухова, Дар'я Короміец, Дмитро Черкасов, Анна Добриднєва, Анастасія Даугуле, В'ячеслав Соломка, On I Ona і багато інших.

У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Вчора"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Вчора"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Вчора"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Вчора"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Вчора"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Вчора"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Вчора"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Вчора"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Вчора"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Вчора"

Про фільм:

У всьому світі трапився глобальний колапс – всюди відключився на короткий час світло. Через це події звичайний невдаха Джек Малик потрапив під автобус і тільки дивом вижив, але утратив двох зубів. Як би дивно це не звучало, але він ніби опинився в зовсім іншому світі. Тут ніхто і ніколи не чув про легендарних "Beatles". Хлопець, який ще вчора грав в переході і в жахливих пабах, тепер може грати їх музику як свою, вражаючи мільйони любителів музики по всьому світу. Джек завжди буде таким же щирим хлопцем, яким і був, але тепер він ще й знайде справжню популярність. Він дасть людям музику "Beatles".

Український трейлер

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Вчора" стартує з 27 червня.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel