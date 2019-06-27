У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Вчора"

26 червня в кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Smart Plaza) перебуваючи лась гала-прем'єра музичної комедії "Вчора" Режисером фільму став Денні Бойл, який зняв "На голці" і оскароносний "Мільйонер з трущоб". Також над розробкою музичної комедії "Yesterday" працював Річард Кертіс – сценарист і постановник "Реальною любові".

Пер вимі стрічку побачили Ната Жижченко (Onuka), Євген Філатов (The Maneken) Ольга і Лев Шурови, Андрій Алферов, Олімпія Вайтмусташ, Олександр Смирнов, Назар Гук - Юлик, Яна Алтухова, Дар'я Короміец, Дмитро Черкасов, Анна Добриднєва, Анастасія Даугуле, В'ячеслав Соломка, On I Ona і багато інших.

Про фільм:

У всьому світі трапився глобальний колапс – всюди відключився на короткий час світло. Через це події звичайний невдаха Джек Малик потрапив під автобус і тільки дивом вижив, але утратив двох зубів. Як би дивно це не звучало, але він ніби опинився в зовсім іншому світі. Тут ніхто і ніколи не чув про легендарних "Beatles". Хлопець, який ще вчора грав в переході і в жахливих пабах, тепер може грати їх музику як свою, вражаючи мільйони любителів музики по всьому світу. Джек завжди буде таким же щирим хлопцем, яким і був, але тепер він ще й знайде справжню популярність. Він дасть людям музику "Beatles".

Український трейлер

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Вчора" стартує з 27 червня.

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