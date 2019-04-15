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У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Після"

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У кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Smart Plaza) перебуваючи лась гала-прем'єра романтичної драми "Після".

У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Після"

Першими стрічку побачили Назар Гук-Юлік (Dzidzio), Дар'я Коломієць, Ганна Добриднєва, Міла Єремєєва, В'ячеслав Соломка, Артем Травкін і багато інших.

У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Після"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Після"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Після"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Після"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Після"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Після"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Після"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Після"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Після"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Після"

Про фільм:

Тесса Янг – молода дівчина, старанна студентка з хорошої сім'ї, нічого поганого про неї сказати не можна. Хардін Скотт – красивий бунтар, від якого всі представниці протилежної статі просто без розуму. Ці двоє абсолютно різні, але як раз протилежності і люблять притягатися. Вони познайомилися в коледжі – саме в ці роки потрібно насолоджуватися молодістю, свободою і можливістю відриватися з іншими студентами. Спочатку Тесса не хотіла і близько підпускати Хардина, але час брав своє. Тепер вона не уявляє свого життя без хлопця. Але так чи Тесса добре знає свого обранця? Так чи все буде просто в їх відносинах?

Український трейлер

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Після" стартує з 18 квітня.

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