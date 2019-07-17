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У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Король Лев"

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16 липня в кінотеатрі "Оскар" (МФК Gulliver) перебуваючи лась гала-прем'єра нової інтерпретації класичної історії "Король лев".

У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Король Лев"

Першими стрічку побачили: Тоня Матвієнко, Єлизавета Юрушева, Гарік Корогодський, Жан Гріцфельдт, Brunettes Shoot Blondes, Вікторія Батуі, Назар Гук-Юлик, група [О], Анастасія Даугуле, Сальто Назад, Герман Ненов і багато інших.

Режисер фільму Джон Фавро розсунув кордони і зняв "Короля Лева" за допомогою абсолютно нового методу, що поєднує в собі кінозйомку в прямому ефірі з інструментами віртуальної реальності. На новому етапі роботи Джон Фавро став режисерувати картину вже в процесі анімації. У підсумку, велика команда, що складалася з художників, технічних фахівців, професіоналів в сфері ігрового кіно і передових аніматорів винайшла, по суті, новий спосіб зйомок фільму. Але що це: фільм або анімація? "Це складно пояснити", - говорить Джон Фавро, "Це щось абсолютно чарівне, то, чого ще ніхто не бачив".

Про фільм:

Безмежна африканська савана зберігає в собі тисячі різних видів тварин: антилопи, мавпи, змії, сурикати, гієни і, звичайно ж, царі звірів – леви. Маленький левеня Сімба зовсім недавно з'явився на світло. Він пізнає цей світ і дивиться на свого батька, справжнього вождя Муфаса, як на приклад для наслідування. Колись і малюкові доведеться зайняти місце короля савани. На жаль, не всі дуже раді народженню Сімби. Брат Муфаси, якого звуть Шрам, давно мріє про трон, і левеня явно цим планам завадить. Підступний Шрам зробить так, що Муфаса помре, а Сімба на довгі роки зникне з савани. На щастя, маленького левеняти візьме під опіку колоритна парочка, яка його і виростить. Вже дорослий Сімба повернеться, щоб забрати те, що по праву його.

Український трейлер

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Король Лев" стартує з 18 липня.

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