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У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Аладдін"

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22 травня в кінотеатрі "Оскар" (МФК Gulliver) перебуваючи лась гала-прем'єра фантастичного пригоди "Алладін".

У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Аладдін"

Пер вимі стрічку побачили Єлизавета Юрушева, Сергій Лещенко, Анатолій Анатоліч, Жан Гріцфельдт, Вікторія Батуі, Костянтин, група [О], On i Ona, Алекс Захарчук, В'ячеслав Соломка, Ірина Заря, Олена Бурба, Вікторія клацаючи і багато інших.

У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Аладдін"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Аладдін"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Аладдін"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Аладдін"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Аладдін"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Аладдін"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Аладдін"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Аладдін"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Аладдін"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Аладдін"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Аладдін"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Аладдін"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Аладдін"
У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Аладдін"

Про фільм:

Аграба – місто контрастів. У ньому живе дуже багато будинків, які ледве зводять кінці з кінцями, іноді навіть переступаючи закон. І у них на очах завжди є султанський палац, де люди явно не бідують. Одна випадкова зустріч злодюжки Аладіна з принцесою Жасмін вселила в серце хлопця любов. Але хто він, а хто вона? Його копійчаного стану явно не вистачить для того, щоб підкорити серце дівчини, яким би щирим і добрим хлопець не був. Але чистота Аладдіна знадобилася візира Джафара – хлопець може допомогти йому добути бажану лампу з джином, яка знаходиться в зачарованою печері. Хлопцеві дійсно під силу її добути – але йому ж необов'язково її віддавати Джафара, можна забрати джина собі, щоб той втілював все бажання в життя.

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Алладін" стартує з 23 травня.

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