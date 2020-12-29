Фільм "Зараза", який "передбачив" пандемію, отримає продовження

Американський кінорежисер Стівен Содерберг почав роботу над сиквелом фільму "Зараза", що вийшов 2011 року.

Так, за словами Содерберга, його нова картина буде "філософським" продовженням "Зараза", яке зачепить нові теми. Над проєктом також працює сценарист оригінального фільму Скотт Бернс. Про це повідомляє видання The Playlist.

"У мене в розробці проєкт, спільний із Бернсом. Це свого роду філософське продовження "Зараза", але з іншим контекстом. Ми вже якийсь час обговорюємо зі Скоттом, якою може бути наступна картина", – сказав режисер. Він також пояснив, що, попри схожість сюжетів, фільми будуть дуже різними.

Фільм "Зараза" вийшов 2011 року. У стрічці розповідається про пандемію загадкового вірусу, який стрімко поширюється планетою. До речі, дев'ять років тому картина не викликала інтересу в публіки, проте 2020 року стала однією з найбільш популярних: на думку глядачів, творці проєкту передбачили пандемію COVID-19.

Головні ролі у фільмі виконали американські актори Метт Деймон, Лоренс Фішберн, Гвінет Пелтроу, француженка Маріон Котіяр та британці Кейт Уінслет і Джуд Лоу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кінокритики видання The New York Times опублікували список найкращих фільмів за 2020 рік. Серед них виявилися такі відомі стрічки, як "Американська утопія", "Борат-2", мультфільм "Душа" та багато інших.