Фільм з Томом Крузом передумали знімати в Україні

Фільм "Місія нездійсненна 7" з Томом Крузом у головній ролі не зніматимуть в Україні.

Про це повідомив сценарист, кіножурналіст Артем Заєць, який поспілкувався з Крістофером МакКуоррі. За словами режисера, для зйомок були знайдені більш підходящі локації в інших країнах.

МакКуоррі підтвердив, що "ми вивчали Київ, провели скаутинг, розвідку, вивчили ряд місць в Україні, і дійсно знайшли одну досить екстраординарну локацію".

Як зазначив режисер, ідея зйомок в Україні йому "дійсно подобалася", проте пізніше були знайдені локації в інших країнах.

Як писав OBOZREVATEL, ще 30 вересня Тома Круза помітили в метро Києва. Незабаром у нього відбулася зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Круз говорив Зеленському, що зацікавився українськими локаціями для зйомок свого кінопроекту.

Однак взимку стало відомо, що через COVID-19 зйомки продовження культового голлівудського фільму зупинили.