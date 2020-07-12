Фільм з Томом Крузом передумали знімати в Україні
Володимир Зеленський і Том Круз. Фото - Офіс президента.
Фільм "Місія нездійсненна 7" з Томом Крузом у головній ролі не зніматимуть в Україні.
Про це повідомив сценарист, кіножурналіст Артем Заєць, який поспілкувався з Крістофером МакКуоррі. За словами режисера, для зйомок були знайдені більш підходящі локації в інших країнах.
МакКуоррі підтвердив, що "ми вивчали Київ, провели скаутинг, розвідку, вивчили ряд місць в Україні, і дійсно знайшли одну досить екстраординарну локацію".
Як зазначив режисер, ідея зйомок в Україні йому "дійсно подобалася", проте пізніше були знайдені локації в інших країнах.
Фільм з Томом Крузом передумали знімати в Україні
Фільм з Томом Крузом передумали знімати в Україні
Як писав OBOZREVATEL, ще 30 вересня Тома Круза помітили в метро Києва. Незабаром у нього відбулася зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Круз говорив Зеленському, що зацікавився українськими локаціями для зйомок свого кінопроекту.
Однак взимку стало відомо, що через COVID-19 зйомки продовження культового голлівудського фільму зупинили.