Фільм "Віднесені вітром" терміново прибрали з сервісу HBO: в чому причина

Американська стрімінг-платформа HBO Max тимчасово прибрала з відкритого доступу фільм "Віднесені вітром" на тлі масштабних протестів через смерть афроамериканця Джорда Флойда.

Як повідомляє видання The Hollywood Reporter, представники HBO заявили, що картина містить етичні та расові забобони, які раніше були поширені в американському суспільстві. Тому на даний момент залишати її в каталозі "було б безвідповідально".

Кадр з фільму "Віднесені вітром" film.ru

"Ці зображення расизму були неправильні тоді, вони неправильні й зараз. Ми вважаємо, що залишати цей фільм в бібліотеці без пояснення і без осуду цих епізодів було б безвідповідально. Вони суперечать цінностям WarnerMedia. І коли картина повернеться на HBO Max, вона повернеться з обговоренням історичного контексту і засудженням цих зображень расизму", – заявили представники платформи.

Вони також додали, що фільм "Віднесені вітром", швидше за все, повернуть на платформу зі спеціальною позначкою. Вона буде означати, що в картині підіймаються "неоднозначні теми".

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