Фільм "Віднесені Вітром" повернуть до показу: є одна умова

Кіно 18:03, 15.06.2020

Американський сервіс HBO Max вирішив повернути фільм "Віднесені вітром" на свою платформу, але тепер у стрічці буде додана промова про расизм.

"HBO Max лише тимчасово прибрав фільм з показу, щоб повернути його, але з невеликим історичним контекстом", – йдеться в повідомленні CNN.

Перед показом фільму буде демонструватися вступне слово телеведучої Жаклін Наджумі Стюарт, яка зробить короткий історичний екскурс і розповість про рабство. Сам сюжет фільму буде представлений без змін.

imdb.com
Кадр з фільму "Віднесені Вітром"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше картина "Віднесені вітром" була екстрено вилучена з показу HBO на тлі масштабних протестів через смерть афроамериканця Джорда Флойда. Популярна стрімінг-платформа заявила, що в картині простежуються етичні та расові упередження.

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