Фільм "Віднесені Вітром" повернуть до показу: є одна умова
Кадр з фільму "Віднесені Вітром"
Американський сервіс HBO Max вирішив повернути фільм "Віднесені вітром" на свою платформу, але тепер у стрічці буде додана промова про расизм.
"HBO Max лише тимчасово прибрав фільм з показу, щоб повернути його, але з невеликим історичним контекстом", – йдеться в повідомленні CNN.
Перед показом фільму буде демонструватися вступне слово телеведучої Жаклін Наджумі Стюарт, яка зробить короткий історичний екскурс і розповість про рабство. Сам сюжет фільму буде представлений без змін.
imdb.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше картина "Віднесені вітром" була екстрено вилучена з показу HBO на тлі масштабних протестів через смерть афроамериканця Джорда Флойда. Популярна стрімінг-платформа заявила, що в картині простежуються етичні та расові упередження.